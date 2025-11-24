Pocas estrellas de Hollywood cuentan con una reputación supuestamente tan pulida como la de Richard Gere. Para muchos, es la viva imagen del caballero perfecto, elegante e inofensivo. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que detrás de este inmejorable retrato, lo cierto es que se esconden muchas sombras y controversias que, aunque la mayoría de sus seguidores intentan ocultar, en su momento han sido objeto de críticas y debates.

Este lunes, 24 de noviembre, el protagonista de Pretty Woman ha regresado a nuestro país para asistir a la presentación del documental Lo que nadie quiere ver, un proyecto solidario que busca concienciar sobre la invisibilidad social de las personas sin hogar. Este movimiento podría ser interpretado por algunos como estratégico si se tiene en cuenta que, después de marcharse de España sin hacer ruido, ahora parece que vuelve para reforzar su imagen solidaria. Pero esto no es todo. Y es que durante su visita a España también encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia. Unas acciones simbólicas y una intención en duda que, como no podían ser de otra manera, han vuelto a situar en el punto de mira las polémicas que han acompañado al actor a lo largo de los últimos años. Algo que nos hace preguntarnos si realmente hay que recibir con méritos al intérprete.

Discurso en los Óscar (1993)

Durante la gala de los Oscar de 1993, Richard Gere fue el encargado de entregar el premio a Mejor Dirección Artística a Luciana Arrighi e Ian Whittaker por Regreso a Howards End. Sin embargo, durante su discurso, el actor se salió del guion y aprovechó su intervención para denunciar las violaciones de derechos humanos en el Tíbet por parte del gobierno chino. Unas declaraciones por las que tiene vetada la entrada a China de por vida y por las que además se le vetó su asistencia al certamen cinematográfico durante 20 años. Aunque en 2003 y 2013 la Academia parece que se olvidó de dicha reprimenda.

Incidente del beso en India (2007)

En una campaña contra el sida celebrada en el año 2007 en India, Richard Gere besó a la actriz Shilpa Shetty en la mejilla en repetidas ocasiones y de forma prolongada, lo que fue considerado inapropiado por la cultura india y generó una fuerte reacción. Tanto es así, que se inició un proceso legal en contra de ambos por «comportamiento obsceno», y mientras que los cargos fueron retirados rápidamente del intérprete, Shetty no consiguió estar absuelta hasta 15 años después.

La polémica venta de la mansión de Paul Simon

Richard Gere compró en 2022 la mansión de Paul Simon por más de 10 millones de dólares. Pero, más allá del acuerdo económico al que llegó, el estadounidense se comprometió a preservar el terreno, algo que incumplió años después tras venderlo a los promotores inmobiliarios. Lulu Simon, la hija de Paul, no tardó en criticarlo duramente tras considerar que le había fallado su palabra. «Compró la casa de mi infancia, prometió cuidar el terreno como condición de la compra. Luego, nunca se mudó y simplemente se la vendió a un promotor inmobiliario en nueve parcelas separadas […] Espero que mis mascotas muertas que enterramos en el jardín te atormenten hasta que caigas en una locura lenta e implacable», sentenció.

Vuelve a los brazos de Trump tras sus duras críticas

Richard Gere y Alejandra Silva han estado viviendo en la exclusiva urbanización de La Moraleja (Madrid) durante casi un año. La pareja se mostró desde el principio muy cómoda en nuestro país, ya que, además de declararse unos claros apasionados de la cultura española, instalarse aquí también suponía poder vivir una realidad distante con el clima político estadounidense. En una gala benéfica organizada por la ONG Open Arms, el actor llegó a pronunciar duras críticas hacia Donald Trump, afirmando que «no solo está loco, sino que tiene una presencia oscura».

«En seis meses ha destruido nuestro país», decía. Sin embargo, por motivos aún no aclarados, Richard y Alejandra han regresado a suelo americano, donde estarán de nuevo obligados a convivir con las ideologías políticas que duramente han criticado.

Con los sin hogar desde su vida en ‘El Olimpo de los Dioses’

Alejandra Gere reveló, hace tan solo unos meses, que uno de los principales motivos por los que habían decidido mudarse a España era el poder contribuir contra la indigencia. Sin embargo, el elevado tren de vida que la pareja ha mostrado en redes sociales no parece encajar del todo con ese propósito.

Viajes en jet privado para desplazarse entre ciudades o idílicas vacaciones en las Maldivas fueron algunos de los gestos que alimentaron las críticas y que en su momento, muchos aseguraron que eran contrarios a la imagen comprometida que el intérprete y su esposa intentan proyectar.