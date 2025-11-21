Hollywood llega a Murcia: Richard Gere encenderá el árbol de Navidad más esperado

La Navidad en Murcia este año se prepara para vivir un momento verdaderamente especial, ya que el célebre actor estadounidense Richard Gere será el encargado de encender el gran árbol de la Navidad en la Plaza Circular el próximo 28 de noviembre. La presencia del intérprete de fama mundial promete convertir este acto en uno de los grandes eventos de las fiestas navideñas de la capital murciana, consolidando la tradición local de celebraciones con un toque internacional.

La visita de Richard Gere a la Región de Murcia no será únicamente de carácter festivo. El actor, acompañado de su familia, se desplazará a la ciudad para participar en un acto de la fundación Hogar Sí, entidad de la que forma parte desde 2015, en colaboración con la Comunidad Autónoma. Esta organización trabaja de manera activa en programas de integración social y apoyo a personas en situación vulnerable, y la participación de Gere refuerza el compromiso internacional de la fundación con estas causas. Antes de aterrizar en Murcia, el actor hará una escala en Madrid, donde asistirá a la presentación del documental de la ONG titulado Lo que nadie quiere ver, destinado a visibilizar realidades que a menudo pasan desapercibidas.

Richard Gere en un evento en Berlín. (Foto: Gtres)

El vínculo de Richard Gere con España va mucho más allá de su agenda profesional. Su relación personal con la activista y empresaria española Alejandra Silva ha fortalecido un compromiso continuo con causas sociales en nuestro país, consolidando una presencia que combina lo personal con lo humanitario. Además, Gere ha invertido de manera significativa en propiedades en España, lo que refleja aún más su conexión con el país. Entre sus bienes destacan una mansión en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, y una casa adquirida este 2025 en primera línea de la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña).

En lo que respecta a su carrera artística, Gere es conocido mundialmente por papeles icónicos en películas como Oficial y caballero, Pretty Woman, Días del cielo, Hachikō y Cotton Club. Su fama y trayectoria cinematográfica aseguran que su visita a Murcia genere una gran expectación y cobertura mediática, sumando un brillo especial a las festividades locales.

Así será el encendido de luces en Murcia con Richard Gere como protagonista

El encendido de luces y la decoración navideña en Murcia ya han comenzado a transformar la ciudad. La plaza del Cardenal Belluga, adornada con dos ángeles, acogerá por primera vez el encendido simultáneo de toda la iluminación de la ciudad y sus pedanías, previsto para el sábado 22 de noviembre. Posteriormente, el viernes 28, la Plaza Circular será testigo de la inauguración del Gran Árbol de Navidad, cuya iluminación correrá a cargo de Richard Gere, un evento que promete congregar a numerosos ciudadanos y turistas.

Además del encendido del árbol, Murcia contará con otras actividades navideñas como Cortylandia, que abrirá del 21 de noviembre al 5 de enero con shows diarios, y el concurso de villancicos Murcia Xmas Fest, que repartirá premios en dos categorías y cuya final se celebrará el 27 de diciembre en la avenida de la Libertad.