La relación oculta entre Íñigo Onieva y una tentadora de ‘La isla de las tentaciones’

Cada vez falta menos para la boda del año, pero cada vez hay más peligro. Tamara Falcó asegura que confía plenamente en su prometido, aunque no sería la primera vez que se lleva una sorpresa. Supuestamente Íñigo Onieva ha abandonado el mundo de la noche. Eso dice él. El problema está en que los reporteros de Telecinco siguen sus pasos muy de cerca. Aseguran que esta voluntad se habría quedado en un intento. Es cierto que ha reducido sus salidas nocturnas, aunque no las habría cortado de forma radical. En una de ellas tuvo un presunto coqueteo con una participante de ‘La isla de las Tentaciones’

Íñigo Onieva está muy molesto con los medios. Entiende que va a casarse con la marquesa de Griñón y que no puede darle la espalda a la prensa, pero ya no colabora como antes. Se siente maltratado por ciertos periodistas, sobre todo por los que dicen que son amigos de Tamara Falcó. Parece que no le perdonan la supuesta infidelidad, de ahí que no dejen de buscar en su pasado. Lo difícil es que su presente también podría tener sombras. Aquí entra en juego la famosa de ‘La isla de las Tentaciones. Su identidad ha dejado de ser un secreto.

Íñigo Onieva y su presunta relación secreta

El programa ‘Socialité’ ha desvelado la noticia. Supuestamente Íñigo habría tenido una relación secreta con Katerina Safavora, antigua participante de ‘La isla de las Tentaciones’ y actual concursante de ‘Supervivientes’. Supuestamente se conocieron en una discoteca y tontearon. Varios testigos aseguran en el citado medio que habrían mantenido una relación, al menos de amistad. El problema está en que Íñigo tiene muy mala fama y ahora todo el mundo piensa lo mismo. Es posible que entre él y Katerina hubiera habido algo, al menos eso insinúan en Telecinco.

Tamara Falcó todavía no se ha pronunciado al respecto, pero es posible que ya sea consciente de todo. Recordemos que el espacio presentado por María Patiño fue uno de los primeros en destapar la vida oculta de Íñigo. El programa aseguró que el empresario le había sido desleal a la marquesa y el tiempo demostró que todo era verdad. Onieva ha pedido perdón, tanto al público como a Tamara. Esta última le ha perdonado, pero los espectadores no. Y tampoco están dispuestos a olvidar.

Katerina Safavora también es sospechosa

Es cierto que Íñigo no tiene buena reputación. Le han relacionado con muchas famosas, incluso con Fani Carbajo, también ex participante de ‘La isla de las Tentaciones’. Esta última fue una de las primeras que se atrevió a decir que el ingeniero le estaba siendo infiel a Tamara Falcó. Ahora la polémica es otra.

Dicen que ha coqueteado más de la cuenta con Katerina Safavora, incluso insinúan que entre ellos ha habido más que palabras. Katerina ha sido acusada de perseguir a varios famosos, por eso la historia ha cobrado tanta repercusión. Recordemos que ahora está con Manuel Cortés. Se han conocido en ‘Supervivientes 2023’ y ya se han besado.

¿Reconocerán los rumores?

De momento no hay nada confirmado, aunque en Telecinco aseguran que hay pruebas. Lo único que ha pasado hasta la fecha es que varios testigos han hablado. Es la palabra de ellos contra la de Íñigo Onivera. Sin embargo, el empresario ahora lleva la sinceridad por bandera y no sería extraño pensar que terminara dando explicaciones. Quizá tenga una buena excusa. ¿Qué tienen que decir en la discoteca donde supuestamente conoció a Katerina? Allí aseguran que hay algo que contar. Ahora solamente falta escuchar la respuesta de Onieva.