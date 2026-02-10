Quién es Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein que fue señalada como la heredera de su fortuna

Desde la muerte de Jeffrey Epstein en una celda federal de Nueva York en agosto de 2019, cada detalle de su vida privada, de sus relaciones personales y de su entramado financiero ha sido objeto de un escrutinio constante. En OKDIARIO hemos informado del caso desde el primer momento y hoy tenemos nuevos datos.

El estadounidense dejó tras de sí no solo un cúmulo de interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento, sino también un complejo legado patrimonial que sigue generando titulares. En ese contexto, una figura hasta entonces prácticamente desconocida pasó a ocupar un lugar central: Karyna Shuliak, señalada en documentos judiciales como la última pareja de Epstein y como una de las principales herederas de su fortuna.

La aparición del nombre de Shuliak en los archivos oficiales vinculados al caso supuso una sorpresa incluso para quienes seguían de cerca la trayectoria del magnate. Odontóloga de formación y origen bielorruso, su perfil contrastaba con el de otros personajes habituales del entorno de Epstein, formado por financieros, abogados, intermediarios y figuras del poder político y económico.

¿Quién es Karyna Shuliak?

Karyna Shuliak nació el 15 de marzo de 1989 en Minsk, capital de Bielorrusia, en un contexto muy alejado del mundo de las élites financieras occidentales. Según consta en registros académicos y migratorios, llegó a Estados Unidos en 2009 con el objetivo de completar su formación universitaria. Su interés profesional se centró en la odontología, una carrera que cursó en instituciones de educación superior de prestigio, entre ellas la Columbia University, donde obtuvo la licencia necesaria para ejercer como dentista en territorio estadounidense.

Durante sus primeros años en Estados Unidos, su nombre no apareció en crónicas sociales ni en informaciones económicas. Llevó una vida discreta, enfocada en su formación y en el inicio de su carrera profesional. No fue hasta después de la muerte de Epstein cuando los medios comenzaron a reconstruir su trayectoria y a vincularla con el financista, a partir de documentos judiciales, registros de propiedades y testimonios indirectos incluidos en investigaciones oficiales.

La última novia de Epstein

La relación entre Karyna Shuliak y Jeffrey Epstein se habría iniciado en torno a 2010, poco después de que el financista recuperara la libertad tras cumplir una condena por delitos relacionados con la prostitución de menores en Florida. A diferencia de otras mujeres asociadas públicamente a Epstein, Shuliak fue identificada como su pareja estable durante un periodo prolongado, manteniendo un vínculo personal que se desarrolló en paralelo a su actividad profesional.

Diversos registros sitúan a Shuliak en direcciones vinculadas a la red de propiedades controladas por Epstein, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Entre ellas figura una oficina dental en St. Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses, asociada a empresas vinculadas al patrimonio del magnate. Su presencia en eventos públicos fue escasa y siempre en entornos privados, lejos de la exposición mediática que caracterizaba a otras figuras del círculo de Epstein.

Uno de los datos que más atención ha generado es que Shuliak fue la última persona con la que Epstein habló por teléfono antes de morir. Los registros de la cárcel federal de Manhattan, donde el financista estaba detenido a la espera de juicio, la identifican como «Persona 1» en la lista de contactos con los que mantuvo comunicación en sus últimos días. Esta llamada, realizada poco antes de que Epstein fuera hallado sin vida en su celda, se convirtió en un elemento recurrente en las especulaciones que rodearon su muerte.

Una herencia millonaria

El aspecto más llamativo de la historia salió a la luz con la revelación del testamento firmado por Jeffrey Epstein el 8 de agosto de 2019, apenas 48 horas antes de su muerte. En ese documento, el financista estableció un esquema de distribución de su patrimonio que colocaba a Karyna Shuliak como una de las principales beneficiarias individuales, por encima de colaboradores y asociados de larga data.

Según los documentos judiciales, Shuliak estaba destinada a recibir aproximadamente 100 millones de dólares, repartidos entre pagos en efectivo y transferencias anuales futuras. A esa suma se añadía la cesión de un amplio conjunto de propiedades de alto valor, entre ellas una residencia en Manhattan, una mansión en Palm Beach, el rancho conocido como Zorro Ranch en Nuevo México, un apartamento en París y las islas privadas Little Saint James y Great Saint James, dos de los enclaves más emblemáticos del patrimonio de Epstein.

El testamento también mencionaba un anillo de diamantes de casi 33 quilates que, según la redacción del documento, había sido entregado a Shuliak «en contemplación de matrimonio», una expresión legal que reforzó la idea de que Epstein consideraba a la odontóloga no solo su pareja, sino su heredera natural.

La «desaparición» de Karyna Shuliak

Desde que su nombre trascendió a la opinión pública, Karyna Shuliak ha optado por mantener un perfil extremadamente discreto. No ha concedido entrevistas relevantes ni ha realizado declaraciones públicas extensas sobre su relación con Epstein o sobre el contenido del testamento. Su silencio contrasta con la magnitud del escándalo y con el interés mediático que sigue rodeando cualquier novedad vinculada al caso.

La figura de Shuliak continúa siendo objeto de análisis periodístico y jurídico, no tanto por su trayectoria personal como por el papel que le fue asignado en la planificación patrimonial de uno de los personajes más controvertidos de las últimas décadas. Su historia, marcada por un ascenso inesperado desde el anonimato hasta el centro de una de las herencias más polémicas del mundo, ilustra hasta qué punto el legado de Jeffrey Epstein sigue proyectando sombras largas, incluso años después de su muerte.