El público de Pasapalabra muy enfadado: amenazan con no ver el programa

Pasapalabra está en boca de todos, el público quiere más y amenaza con no ver el programa de no realizarse este importante cambio. Sonsoles Onega está triunfando por todo lo alto y lo hace a costa de un tiempo muy valioso. Cada día consigue más seguidores que le piden más y más, es una telonera de lujo para un Pasapalabra que está igual de emocionante que su programa. El problema es que son dos titanes que luchan con fuerza y están provocando un cambio de tendencia. El enfado entre ambos es total y amenaza con poner fin a uno de los dos espacios.

Pasapalabra enfada a su público que amenaza con no ver el programa

La lucha Orestes contra Rafa y un bote millonario está dejando a un público totalmente enganchado a la pantalla. Todo el mundo quiere ver cómo termina este duelo que podría acabar siendo de los más célebres de la televisión. Más allá de cada uno de estos ganadores hay un problema que se va haciendo cada vez más grande.

Antes de Pasalapabra va el programa de Sonsoles Onega, el gran fichaje de la competencia está permitiendo que las audiencias suban. Pero, por otro lado, está destando la furía de los que esperan Pasapalabra cada tarde. La emoción es máxima, ha llegado hasta el punto de que se pide la retirada del programa.

Sonsoles Onega es una gran comunicadora que aprovecha cada segundo de su programa para triunfar. Está llegando a unos niveles nunca vistos de audiencia en esta franja horaria, siendo la que da paso a Pasalabra. Cada vez más tarde y con unos niveles que van en aumento aleja unos minutos a los seguidores de Rafa y Orestes de sus ídolos.

A punto de entregar el bote de Pasapalabra, hay muchos que lanzan una amenaza de no ver nunca más este programa. No quieren poner la televisión cada vez a una hora para que se vaya viendo bien a sus ídolos. Tienen que esperar a que Sonsoles termine para que dé paso a su programa estrella, algo que no todos están dispuestos a hacer.

La tensión es máxima entre los fans de ambos programas. Quizás cuando se haya entregado el bote esté todo más tranquilo, pero de momento las quejas no se hacen esperar. A pesar de tener una audiencia enorme, amenazan con parar la televisión si no se ajustan bien los horarios de ambos programas.