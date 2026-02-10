El peor aviso de Jorge Rey para la Semana Santa en España: «Agárrense un poco»

La Semana Santa puede estar en peligro, llega el peor aviso de un Jorge Rey que parece que tiene muy claro lo que nos está esperando. Vivimos tiempos complicados en los que el cielo nos guarda una serie de sorpresas que hasta el momento no habíamos ni visualizado. Con un invierno que nos está dejando señales de situaciones del todo inesperadas. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasarnos en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Estos días de vacaciones que se esperan con especial interés pueden estar marcados por un giro destacado de guion que hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado. Esas lluvias que hasta la fecha se han convertido en las grandes protagonistas, pueden estar a punto de desaparecer. Pero cuidado, pueden venir otras que quizás hasta estos días no habíamos ni visto llegar, de una forma que nos puede hasta sorprender en todos los sentidos. Un cambio de tendencia que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Jorge Rey tiene una de las previsiones del tiempo más esperadas.

La Semana Santa en España puede ser diferente a como esperaríamos

Las esperanzas están puestas en unos días de vacaciones en los que tenemos ganas de ver llegar algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser el que nos haga empezar a pensar en unas vacaciones muy diferentes.

Queremos descubrir lo mejor de una semana en la que el buen tiempo, esperaremos que acabe siendo el protagonista. En especial si nos sumergimos en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma que puede acabar siendo de lo más especial.

Es hora de prepararnos para estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que podemos empezar a pensar en un cambio de tendencia al alza. De las lluvias, quizás nos espera esta novedad importante que puede ser claves. Son tiempos de ver una novedad que puede acabar siendo esencial.

Jorge Rey se convierte en viral al adelantarse a la AEMET y darnos una serie de datos sobre una Semana Santa de la que podemos saber muy poco, pero está más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Jorge Rey lanza el peor aviso para Semana Santa

El canal de YouTube de Jorge Rey se convierte en uno de los más vistos, con una serie de novedades destacadas que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, podemos enfrentarnos a un importante cambio de tendencia al alza.

El peor aviso de Jorge Rey para Semana Santa nos habla de nieve y de lluvias que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial que tengamos en consideración. Son tiempos de esperar lo inesperado.

De momento, la AEMET nos advierte de que no debemos bajar la guardia, tal y como vemos en la previsión para estos días: «Persistirá la situación de circulación atlántica, advectando una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo menos probables y de carácter débil en la mayor parte de las regiones mediterráneas, así como en Baleares, con intervalos nubosos. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes y de ir acompañadas localmente de tormenta se esperan en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental y oeste del Sistema Central y zonas aledañas de las mesetas. Asimismo, también son probables precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucía. La nieve únicamente se espera en el Pirineo por encima de 1800/2000 metros. En Canarias cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Bancos de niebla en regiones de montaña, Galicia, Andalucía occidental y norte y oeste de la meseta Sur. Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, más acusadamente las mínimas, y llegando a aumentos notables en las máximas en el Ebro y en las mínimas en amplias zonas del centro-norte y mitad este peninsular. Únicamente permanecerán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante suroeste. Heladas débiles en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas en estas zonas: «Probables precipitaciones fuertes y/o persistentes ocasionalmente con tormenta en Galicia, Pirineo, Cantábrico oriental y oeste del sistema Central y aledaños, así como localmente persistentes en sierras de Andalucía. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en amplias zonas del tercio oriental peninsular. Predominará el viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general flojo en el área pirenaica y prepirenaica, y que alcanzará intensidades fuertes y/o rachas muy fuertes en Alborán, norte de Galicia, Cantábrico, montañas del centro y norte, Baleares y especialmente en la mayor parte del tercio oriental peninsular. Alisio moderado en Canarias».