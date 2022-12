Patricia Conde, sin filtro: acusa a dos compañeros de consumir drogas en MasterChef

Patricia Conde está siendo viral en redes sociales por unos comentarios sobre el programa en el que ha participado, MasterChef Celebrity. La presentadora que acabó su participación criticando la forma de grabarse el show ha lanzado una bomba. Acusa a dos de sus compañeros de consumir drogas con la permisividad del resto de concursantes y del programa que grababa las imágenes. Una acusación gravísima que ha recibido una sonada respuesta de las redes sociales y del resto de participantes, todo el mundo quiere saber quiénes son esas dos personas.

Acusa Patricia Conde a dos compañeros de consumir drogas en MasterChef

Después del escándalo con Verónica Forqué, MasterChef vuelve a ocupar las redes sociales con una acusación gravísima. Según la ex concursante Patricia Conde, dos de sus compañeros de edición consumieron drogas cada día durante la grabación del programa. Un mal ejemplo que le hizo abrir los ojos ante un escenario en el que no quería estar.

El casi abandono de Patricia que no quiso seguir y se dejó ganar, la llevó a tener que dar explicaciones en redes sociales. La presentadora quiso dejar claro que lo que se ve en Masterchef no es real. Hay un entramado que empieza a convertirse en un agujero negro si tenemos en cuenta lo que acaba de revelar.

Conde sin pelos en la lengua acusa al programa de permitir que sus concursantes se droguen y da, además, datos de uno de los episodios en los que supuestamente se puede ver como hay droga en el plató. Una acusación gravísima de la que tendrán que dar más de una explicación aquellos que estuvieron en esta polémica edición.

La ex concursante pide que se contrate a un psicólogo: “Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan, (no estás loco, te han apagado el horno), por ejemplo. Pero tranquilo que no van a ser muy duros” y además sigue su explicación con unas palabras durísimas.

A dos de sus compañeros los marca: “Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”. Un consumo de drogas que parece permitido por el programa y del que ella huye. El escrito se ha eliminado, pero ha durado lo suficiente para que las redes sociales hablen de ello.