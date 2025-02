No estamos preparados: Jorge Rey avisa de lo que llega a España y va a durar más de lo que pensamos

Jorge Rey lanza un importante aviso ante lo que llega a España, tenemos que enfrentarnos a algo que va a durar más de lo que pensábamos. Cuando estamos a punto de ver llegar una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Son días de cambios y de mirar una nueva realidad que acabará convirtiéndose en la que nos haga reaccionar. El invierno parece que no se quiere marchar del todo.

Por lo que, estamos enfrentándonos a algunas novedades destacadas que acabarán siendo las que realmente nos acompañen en estos días. Un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicados. Sobre todo, si tenemos en cuenta que nos enfrentaremos a un ciclo que puede ser especialmente complicado. El mal tiempo es algo que no desearíamos ver llegar, pero que acabará afectándonos de lleno, en unos días en los que todo es posible. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estas últimas jornadas.

Tendremos que empezar a prepararnos

Lo que tenemos por delante es un destacado cambio que puede acabar siendo mucho peor de lo que pensábamos. Estamos ante un destacado cambio de ciclo, mirando hacia una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Llega una situación que puede ver un Jorge Rey que con las cabañuelas se adelanta a todos. Pudimos ver gracias a este experto qué es lo que nos está esperando, con algunas novedades que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Es momento de dejar salir una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estas últimas jornadas que quizás hasta ahora no pensábamos que tuviéramos por delante. Nos lanzamos hacia la primavera y lo hacemos con la mirada puesta a novedades importantes.

Es hora de ver ese cambio que quizás hasta ahora no pensábamos que nos enfrentaríamos. Con algunos detalles que quizás hasta ahora no veíamos que teníamos tan cerca. Lo que nos espera, según Jorge Rey, pone los pelos de punta. Será mejor que no nos confiemos ante lo que tenemos por delante, una situación que realmente puede tirar por tierra nuestros planes.

Avisa Jorge Rey de lo que está a punto de llegar

La segunda semana de febrero, estará marcada por unas lluvias que parece que llegarán de la mano de un tren de borrascas. Después de una tregua de unos días, podemos empezar a ver llegar determinados cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

La AEMET coincide directamente con la previsión de Jorge Rey, alertando de una previsión del tiempo que tendrá en las lluvias, las principales protagonistas de estos días. Tal y como vemos en la web de estos expertos: «El miércoles se espera que la Península siga bajo un flujo atlántico que, con el paso de un frente desde el sudoeste, dejará cielos nubosos y precipitaciones prácticamente generalizadas, poco probables en el sudeste y Baleares. Serán más persistentes en el Estrecho y el sudoeste, donde pueden ser localmente fuertes, y en forma de nieve en montañas de la mitad oriental con la cota por encima de 1500 m. No se descarta calima en Melilla y brumas acompañadas de nieblas matinales en litorales mediterráneos. En Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas en descenso generalizado, salvo en el extremo occidental, litorales mediterráneos y los archipiélagos donde no se esperan cambios. Las mínimas en descenso en el tercio norte y Baleares, mientras que en el resto de la Península y en Canarias predominarán los aumentos ligeros. Las heladas seguirán afectando a los sistemas montañosos, localmente moderadas en Pirineos.

Se esperan vientos flojos y localmente moderados en la Península y Baleares, con predominio de las componentes sur y oeste. Serán más intensos en los litorales occidentales. En Galicia soplará de norte y oeste; en el golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán tenderá a establecerse un poniente moderado con intervalos de fuerte; y en el resto del Mediterráneo predominio de la componente sur. En Canarias soplará un alisio moderado».

Por lo que, tocará estar pendientes de estos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido. De una situación relativamente estable, pasaremos a un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Tendremos que preparar el paraguas y no confiarnos ante lo que tenemos por delante, un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de febrero en los que todo es posible.