La Navidad más amarga de Fedra Lorente: todas las estafas que ha sufrido su familia

La Navidad de 2025 ha sido una de las más difíciles para Fedra Lorente. La actriz, de 73 años, conocida por varias generaciones como La Bombi gracias a su participación en el histórico programa Un, dos, tres, atraviesa una situación económica límite tras el fallecimiento de su marido, Miguel Morales, y la herencia de una compleja red de deudas derivadas de varias estafas. Sin apenas recursos, con las cuentas bancarias vacías y una carga económica que supera los 200.000 euros, Lorente afronta el inicio de 2026 marcada por la pérdida, la incertidumbre y una ruina que ha salido a la luz pública en las últimas semanas.

Miguel Morales, músico y ex componente del grupo Los Brincos, falleció el 19 de septiembre de 2025 tras pasar cuatro meses ingresado en el hospital. Su muerte dejó a su esposa y a su hija adoptiva, Álex, de 29 años, una situación financiera extremadamente delicada. A las deudas acumuladas a lo largo de los últimos años se sumó una hipoteca inversa solicitada por el propio Morales en 2021, cuyo impacto económico se ha agravado tras su fallecimiento.

El músico, hermano de Antonio Morales Junior, había recurrido a este producto financiero utilizando como aval la vivienda familiar situada en la urbanización madrileña de Mirasierra. Se trata de un inmueble de 214 metros cuyo valor de mercado supera ampliamente el millón y medio de euros, pero sobre el que pesa ahora una deuda que no deja de crecer.

Tres estafas muy dolorosas

Según han confirmado distintos testimonios y periodistas especializados, Miguel Morales fue víctima de tres estafas sucesivas que terminaron por desestabilizar completamente la economía familiar. La primera de ellas habría comenzado hace aproximadamente cinco años y estaría vinculada a lo que su entorno describe como una estafa del amor.

Muchos amigos, vecinos y compañeros de Los Brincos relataron que el músico mantenía contacto, a través de redes sociales, con una mujer que se hacía pasar por una militar estadounidense destinada en el extranjero. Esta persona le solicitaba dinero con la promesa de devolverlo multiplicado o de poder viajar para conocerle. Pese a las advertencias de su entorno, Morales continuó enviando cantidades cada vez mayores, hasta alcanzar una cifra cercana a los 50.000 euros.

Fedra Lorente ha negado públicamente que se tratara de una estafa sentimental y sostiene que su marido fue engañado por un grupo de ciudadanos americanos. Sin embargo, varios testigos directos, incluido un sacerdote cercano a la familia y amigos íntimos del músico, aseguran que él mismo reconocía haber actuado movido por una relación afectiva que mantenía oculta a su esposa.

Una situación injusta y complicada

Tras descubrir que había sido engañado, Miguel Morales cayó en una segunda estafa. En este caso, unos supuestos abogados le prometieron recuperar el dinero perdido a cambio de pequeñas cantidades iniciales. Según los testimonios recabados, este mecanismo se prolongó durante varios años y responde al patrón de una estafa piramidal, en la que las víctimas son inducidas a seguir pagando con la esperanza de recuperar lo ya invertido.

La tercera estafa llegó cuando Morales confió en falsos técnicos informáticos que aseguraban poder solucionar los problemas derivados de los fraudes anteriores. Este último episodio terminó de agotar sus recursos económicos y, según personas cercanas, afectó seriamente a su estado anímico, hasta el punto de que él mismo llegó a atribuir lo ocurrido a un episodio de confusión o brote psicológico al descubrir la magnitud del engaño.

Una hipoteca inversa

En paralelo a estas estafas, y ante la falta de liquidez, Miguel Morales solicitó en 2021 una hipoteca inversa por un importe inicial de 157.378 euros. A esta cantidad se le aplicó un interés compuesto mensual del 7%, lo que ha provocado que la deuda supere ya los 220.000 euros. Según expertos consultados en distintos programas televisivos, la cifra podría alcanzar los 300.000 euros en un plazo inferior a un año si no se cancela.

El contrato establece que el préstamo debe devolverse en un plazo máximo de doce meses tras el fallecimiento del titular. Esto sitúa a Fedra Lorente y a su hija ante una cuenta atrás que podría obligarlas a vender o alquilar la vivienda para hacer frente al compromiso financiero.

A esta carga se suman otros impagos. Fedra Lorente mantiene una deuda de aproximadamente 20.000 euros con la comunidad de vecinos, circunstancia que provocó que ella y su hija fueran privadas del uso de la piscina, según se relató recientemente en el programa El tiempo justo. La gravedad de la situación es tal que la actriz ha reconocido haber pedido ayuda a Cáritas y haberse visto obligada a vender objetos personales de su marido para cubrir gastos básicos.

Las reacciones del público

Desde que la actriz hizo pública su situación, han surgido contradicciones en su relato sobre el origen de las estafas, algo que algunos atribuyen al deseo de proteger la imagen de su marido. Sin embargo, periodistas como Mónika Vergara, Sandra Aladro o testimonios de amigos íntimos del músico coinciden en señalar que el detonante fue una estafa sentimental iniciada a través de Facebook.

Lejos del brillo que marcó su trayectoria profesional, Fedra Lorente comienza 2026 en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin ingresos estables, con deudas crecientes y tras la pérdida de su marido, la actriz afronta un futuro incierto en el que cada decisión económica será determinante.

Una Navidad amarga que ha puesto de manifiesto no solo las consecuencias devastadoras de las estafas, sino también la fragilidad que puede esconderse tras nombres conocidos del mundo del espectáculo.