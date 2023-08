Muere el lotero Xavier Gabriel, propietario de La Bruja de Oro contrario a la independencia de Cataluña

Xavier Gabriel, el propietario de la célebre administración de Lotería La Bruja de Oro en Sort, Lérida, ha fallecido este sábado a los 66 años de edad. Era el dueño de la administración que más lotería de Navidad vende en España mered a su fama de repartir premios y a que fue un pionero en la venta de décimos por internet. Gabriel padecía problemas de salud desde hace algunos años, pues había superado dos ictus y un doble tumor.

Gabriel siempre se significó por su posición contraria a la independencia de Cataluña, una posición que fijó con una frase que no dejaba resquicio a la duda. «Me sobran cojones para decir alto y claro que soy español y amo Cataluña». Sin pelos en la lengua y muy clarito. Así hablaba Xavier sobre todo lo que está pasando en Cataluña. El lotero, grabado en una conversación telefónica a la que ha tenido acceso OKDIARIO, asegura sin tapujos que «he sido español y orgulloso de serlo toda mi vida, y se lo digo a usted, al Papa o al Espíritu Santo».

Gabriel se mostraba harto del independentismo y pone como ejemplo al Ayuntamiento de Sort, mayoritariamente independentista. «Me peleo con el puto ayuntamiento de mi pueblo cada día», asegura y añade que tenía pensado realizar dos grandes inversiones en la localidad que ha frenado por culpa de todo el proceso puesto en marcha desde la Generalitat.