El motivo por el que María Pombo ha enfurecido a sus seguidores: «Casi 6.000 euros»

María Pombo lleva muchos años llamando la atención de los medios y ha logrado posicionarse en lo más alto de la crónica social. La prensa del corazón ha cambiado mucho y ahora el público quiere saber cosas sobre los creadores de contenido, por eso María y su marido Pablo Castellano han ganado tanta popularidad en los últimos tiempos. Tanto es así que Amazon Prime se ha interesado en grabar un documental sobre la vida de la influencer que ya va por la tercera temporada. Se llama ‘Pombo’ y ha logrado que la joven pueda acercarse a sus fans. El problema es que acaba de protagonizar una polémica que ha generado bastante tensión.

María Pombo ha pasado el fin de semana disfrutando de la despedida de soltera de Bea Gimeno, una modelo que forma parte de su grupo de amigas. También ha estado con con otros rostros conocidos como María G. de Jaime o Alejandra Navarro Basanta, pero ¿cuál es el problema? Sus admiradores se han dado cuenta de que uno de los conjuntos que ha mostrado cuesta «casi 6.000 euros», un precio que ha indignado a más de uno. Todo empezó de la siguiente forma. María mostró su look y escribió: «Este vestido grita, ¿si no es ahora, cuando?»

Los seguidores de Pombo empezaron a interesarse por su estilismo y descubrieron que cada prenda cuesta 2.700 euros. Estamos hablando de una falda y un top de color negro decorado con unas flores plateadas. La parte de abajo resulta muy favorecedora porque toma forma de uve, con lo que deja todo el abdomen al descubierto. Los comentarios no se han hecho esperar y la cuentas de Instagram de María se ha llenado de mensajes como «6.000 euros aproximadamente el conjuntito. Claro que sí, guapi» o «Me imagino que gran parte de las cosas serán regaladas o prestadas por las marcas».

La mujer de Pablo Castellano también ha contado con el calor de sus fans. Hay gente que le ha animado a disfrutar de su conjunto y de la despedida de soltera de su amiga, pues ella no tiene la culpa de tener posibilidad de utilizar ropa de lujo. «Oye, qué tipazo. Lúcelo, tú que puedes. Te queda divino, pero de verdad».

María Pombo arrasa en Ibiza

Llegados a este punto podemos añadir que el conjunto de María Pombo puede completarse con un pantalón del mismo estilo que cuesta 3.300 euros. También es de color negro y en la cintura tiene tres flores imitando el mismo estilo que el estampado del top. Dejando a un lado su polémico look, la empresaria se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la semana a raíz de la escapada que ha hecho a Ibiza con sus amigas.

María García de Jaime y otras creadoras de contenido han acompañado a Pombo en esta aventura, la diferencia es que esta última se ha ganado un puesto privilegiado en la crónica rosa, por eso los paparazzi están pendientes de ella. La mujer de Pablo Castellano a disfrutado del mar a bordo de un barco de lujo donde ha desconectado junto a sus compañeras de la despedida de soltera de Bea Gimeno.

Pablo Castellano se ha quedado con los pequeños de la familia en Madrid. Recordemos que el matrimonio vive en una de las mejores zonas de la capital. Esta casa es muy famosa en las redes sociales porque ha sido el escenario de ‘Pombo’, el famoso documental que María ha grabado en Amazon Prime y que también ha dado popularidad al resto de su familia.

La mediática familia de María Pombo

María ha situado a su familia en el centro de la noticia y se siente muy orgullosa de poder trabajar con sus padres y con sus hermanas. El problema es que no siempre llueve a gusto de todos y es consciente de que hay mucha gente que critica al clan. No le importa que le juzguen, pero pide que dejen al margen a sus seres queridos porque ellos no se merecen recibir ciertos ataques.

Hace unos meses dio una entrevista junto a Pablo Castellano en ‘Harper’s Bazaar’ y reflexionó sobre este tema: «Vivir esto juntos es una suerte enorme, pero es inevitable sentir una responsabilidad añadida. Si pasa algo malo, el nombre que va a salir primero en el titular es el mío. Es algo que asumo y que intento llevar lo mejor que puedo. Pero no soporto que les lluevan críticas. Yo estoy acostumbrada, pero a mi familia que no la toquen. Como cuando dices algo de tu hermana, pero te parece mal que lo diga alguien ajeno, ¿sabes?»

Pombo empezó a publicar contenido en sus redes sociales y nunca pensó que llegaría tan lejos. Sin embargo, lo más importante para ella son los dos hijos que tiene junto a Pablo. Ese es su verdadero reto y ahí se le van todas sus fuerzas. «Como todos, quieres que tus hijos sean las mejores personas posible, con Martín sobre todo: quiero que sea un buen hombre, que aporte cosas positivas, que respete a todo el mundo. Es un reto enorme», declaró en el medio citado anteriormente.