La confesión más dura de Pablo Castellano sobre su momento personal más difícil

‘Pombo’. Así se llama el documental que María Pombo ha protagonizado en Amazon Prime. Este proyecto ha terminado beneficiando a Pablo Castellano. El empresario, durante mucho tiempo, ha vendido una imagen suya que no se corresponde con la realidad y ha llegado el momento de sincerarse y abrir su corazón. Gracias a la serie citada en líneas anteriores, el público conoce mucho mejor a Pablo. Dicha situación ha afectado a sus niveles de popularidad: sus seguidores han crecido y ahora recibe críticas mucho más favorables. Esa es la razón por la que Castellano ha hablado sin tapujos sobre el momento más complicado de su vida: la pérdida de su padre.

El marido de María Pombo ha explicado que perdió a su padre con 23 años. Hasta ese momento había llevado una vida «muy fácil». Su progenitor era dueño de una empresa muy rentable y había conseguido bastantes comodidades, pero todo esto cayó en saco roto después de la triste pérdida. Pablo era demasiado joven, aunque tuvo que tomar las riendas de la situación y no perdió el tiempo. Pasó a la acción y creó una sociedad llamada ‘Archarray e hijos’ para «empezar de cero». No estuvo solo, Jacobo, su hermano mayor, se asoció con él y juntos se han convertido en dos de los constructores más importantes del momento.

Pablo Castellano puede presumir de haber llegado a lo más alto, aunque no olvida que el camino ha sido bastante complejo. Insiste en que lo primero que hizo como constructor fue reformar un baño. En la actualidad está detrás de grandes proyectos: hace tiendas, restaurantes e incluso ha construido su propia casa en Cantabria. Un domicilio al que su hijo ha apodado ‘Casa Vaca’ y que promete ser el nuevo centro de reunión de la familia Pombo. Una familia donde Pablo ha encontrado refugio después de haber perdido a su padre «con 57 años recién cumplidos».

El duro momento que ha superado Pablo Castellano

Pablo se quedó sin nada cuando perdió a su progenitor. Admite que en un primer momento tuvo cierto temor, pero gracias al apoyo de su hermano Jacobo enseguida pasó a la acción y empezó a ver resultados. «Nuestra primera obra fue un baño de tres metros. Ahora suena más porque las redes hacen mucho ruido, pero ha sido una evolución de muy poco a poco», ha comentado al respecto. El empresario insiste en que han pasado «demasiadas cosas» en su vida personal, a pesar de que en las redes sociales únicamente muestra el lado positivo.

En la actualidad, Pablo Castellano y María Pombo están disfrutando de un romántico viaje en Nueva York. Los enamorados se han desplazado a Estados Unidos para vivir una experiencia inolvidable y están teniendo la generosidad de compartir ciertos momentos. Recordemos que hace unos meses se especuló con la posibilidad de que Pablo y María hubieran cortado en secreto. La influencer, tan sincera como de costumbre, reconoció que ha atravesado varias crisis matrimoniales, pero los hechos demuestran que ha conseguido dejar atrás todos sus problemas.

Después de mucho sufrir, Castellano ha decidido ponerse en manos de un psicólogo. Todo esto lo ha contado en ‘Pombo’, donde ha abierto su corazón para dejar al descubierto su faceta más vulnerable. «No sé ni yo cómo estoy. Tengo que empezar a hacer una lista en la que poner cuáles son las cosas prioritarias. No me puedo quejar, tengo una vida que ni en mis mejores sueños, pero no es solo lo que se ve. Para llega a lo que se ve hay muchas cosas detrás de mucho estrés, hay cosas que hacen que no compense tanto la fotografía final que parece la leche con todo el proceso», ha comentado al respecto.

La reflexión más intensa de Pablo Castellano

Pablo reconoce que tiene «mucho carácter», de hecho es algo que se ve perfectamente en su documental. En varios capítulos discute con María Pombo y en uno de ellos se niega a seguir rodando. Esa es la razón por la que ha pedido ayuda profesional, pues necesita controlar su temperamento y quedarse únicamente con el lado positivo de su forma de ser.

«Soy una persona que siempre he tenido carácter, pero no he sido como soy ahora. Yo, con toda la buena intención, he querido tirar para delante y pensar que puedo solo e igual no puedo. Llevo sin dormir bien un año y ese es el primer problema que tengo. Necesito ser yo», le ha explicado al profesional que le atendió durante las grabaciones de ‘Pombo’. Insiste en que se le han juntado «muchas cosas» y añade: «Muchas veces con mi actitud no demuestro lo que quiero a María. Me jode verla sufrir, de verdad que no lo ha pasado nada bien, no he podido estar en momento a la altura de cómo me hubiese gustado estar».