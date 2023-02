El misterioso descubrimiento sobre el vórtice polar que ha alertado a la NASA

La NASA ha realizado un sorprendente descubrimiento sobre el vórtice polar que ha puesto en alerta a todo el planeta. La Tierra y otros planetas del sistema solar disponen de un vórtice polar, no es un elemento extraño, sino todo lo contrario. Lo que ha desconcertado por completo a los científicos de la NASA y especialmente a los científicos de todo el mundo es que el sol también tiene vórtice polar. Algo totalmente inusual o eso parecía para una estrella de la que depende la vida en la tierra por completo.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023