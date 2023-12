Merche se sincera en TikTok y cuenta que pensó cuando le mandaron una ‘fotopo’

Mercedes Trujillo Callealta, popularmente conocida como Merche, no deja de reinventarse y ahora ha lanzado una canción titulada ‘Mi amiga María’. Realmente es una idea que viene de lejos, pero ahora le ha dado un toque distinto para adaptarse a las nuevas generaciones. Por ese motivo pronuncia la palabra ‘fotopo’ para referirse a una fotografía íntima. Recientemente la cantante se ha pronunciado en TikTok sobre este tema. En un primer momento recibió muchas críticas, aunque ahora sus seguidores han entendido perfectamente la historia que hay detrás de este éxito.

«A mí me mandan por las redes sociales muchas fotos y me dicen: ‘Mira de hace 10 años en una firma de discos’. A mí me gusta verlas porque es mi historia y de repente abro una y me veo ahí un faro», empieza diciendo. Según cuenta, sus seguidores se ponen en contacto con ella para recordarle momentos que han vivido juntos y en una ocasión alguien le envió un material íntimo. En un primer momento se escandalizó, aunque ha sabido darle la vuelta a la situación para sacar partido de la misma e inspirarse para crear un nuevo tema.

«Asqueroso, guarro»

Merche tiene 49 años y gran parte de su vida la ha dedicado a la industria musical. Conoce perfectamente cómo funciona el mundo del entretenimiento y tiene las herramientas suficientes para tomar las mejores decisiones. En un primer momento se ofendía cuando algún usuario de la red social X (antes Twitter) o Intagram le mandaba una ‘fotopo’. Asegura que le respondía diciendo: «Asqueroso, guarro». Sin embargo, ahora ha aprendido una lección mucho más práctica: «Bloqueo y se acabó».

Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, explica: «Yo al principio me enfadaba y les preguntaba que quien le había pedido eso. Les decía que en realidad la tenían que tener como un cacahuete». Por suerte ha sabido utilizar esto para escribir una canción que cada vez tiene más peso. ‘Mi amiga María’ recibió comentarios de muchos tipos, aunque en estos momentos es un tema que suena con fuerza y no ha hecho más que consolidar la buena reputación de la cantante, quien ha demostrado que sabe adaptarse a todas las situaciones.

Merche está de celebración

Merche ha interpretado grandes éxitos a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo: ‘Abre tu mente’, ‘Le deseo’ o ‘Si te marchas’. Sus espectadores reciben con los brazos abiertos todas sus decisiones, por eso el público está tan emocionado con la última noticia que ha compartido. La cantante organizará una gira titulada ’20 Aniversario Deluxe’ para celebrar las dos décadas que lleva encima de los escenarios. Insiste en que hay temas que han sido muy especiales para ella, de ahí que esté haciendo nuevas versiones.

La vida privada de Merche

A pesar de trabajar de cara a los focos, Merche ha sabido guardar las formas. Sabe dónde están los límites y no se esfuerza por esconderse, pero tampoco se siente cómoda dando ciertas explicaciones. Esa es la razón por la que no habla de su vida privada, aunque en sus entrevistas siempre es muy honesta y tampoco niega las noticias que son ciertas, aunque le sitúen en una posición comprometida. Una de sus relaciones sentimentales más estables fue con Arturo Requejo, conocido por haber participado en ‘Gran Hermano’.