El mensaje más enigmático de Jorge Rey a Pedro Sánchez: «Te paso mi número de cuenta»

Jorge Rey, el joven meteorólogo que predijo la llegada de Filomena cuando solo tenía 14 años, ha vuelto a convertirse en noticia a raíz de unas declaraciones que ha dado contra el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez todavía no ha dado respuesta al mensaje que ha recibido por parte de Jorge, aunque las redes sociales están deseando que se pronuncie al respecto porque el tema es muy jugoso.

Rey fue capaz de advertir a la sociedad de Filomena, un temporal que hasta la fecha era completamente desconocido para nuestro país. En aquel momento trabajaba en una radio local, pero con el paso del tiempo ha ido ganando mucha repercusión e incluso ha llegado a fundar su propia página web.

Jorge Rey ha potenciado mucho sus redes sociales durante los últimos tiempos, de hecho los vídeos que publica en su cuenta de YouTube tienen repercusión a nivel nacional. Se define como «Tu hombre del tiempo» y hace comentarios que están al alcance de todos para que la audiencia pueda comprender exactamente lo que pasa en nuestro país a nivel climatológico. Insiste en que la diferencia que hay entre él y sus compañeros es precisamente esa: que sus informaciones son aptas para todos los públicos.

En las últimas horas ha dado su opinión sobre una «teoría conspirativa» que salpica de lleno a Pedro Sánchez. No le ha temblado el pulso a la hora de dirigirse a él y le ha dedicado unas palabras que se han hecho tendencia en X (antiguo Twitter). Los fans de Jorge insisten en que sus argumentos están cargados de razón, pues lleva persiguiendo su sueño desde que era un niño.

Jorge Rey se dirige a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se ha visto envuelto en una nueva polémica después de la publicación del último vídeo de Jorge Rey. El joven experto insiste en que es necesario reunir los datos suficientes antes de tomar cualquier decisión, por eso cree que la sociedad debe estar informada sobre el cambio climático. «Emiratos Árabes Unidos lleva a cabo varios proyectos para aumentar las precipitaciones en el país, además del uso de drones para generar lluvia artificial. A diferencia de otros países que utilizan aviones cargados de químicos para estimular las nubes, los drones británicos emplean electricidad para agrupar las gotas de agua y producir lluvia de manera más efectiva», ha empezado diciendo.

Después ha añadido: «El principio detrás de esta tecnología es que al lanzar descargas eléctricas en las nubes, se incrementa la probabilidad de que las gotas de agua se unan electroestáticamente, favoreciendo así la formación de lluvia. La doctora Keri Nicoll, experta del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, explicó que este proceso puede acelerar la formación de gotas de agua lo suficiente como para provocar la precipitación».

Más adelante se ha referido directamente a Sánchez y le ha dicho: «Te paso mi número de cuenta y yo encantado».

La repercusión del conflicto

A pesar de que Jorge Rey suele recibir muy buenos comentarios por parte de sus seguidores, en esta ocasión también ha habido gente que le ha atacado por su comportamiento. Le acusan de estar condicionado por agentes externos y de haberse creído unos datos que no se ajustan a la realidad. Su canal de YouTube se ha llenado de comentarios pidiéndole que siga investigando.

«A España no llegan las borrascas porque inundan de chemtrails la costa de Portugal, hay mucha documentación gráfica al respecto. Te recomiendo que lo investigues Jorge. Eres un valiente al hablar de este tema, pero profundiza un poco y entenderás», le recomienda uno de sus fans. A lo que otro añade: «¿No llegan las borrascas? ¿O no dejan que lleguen? ¡No te vendas tu también! Por encima de todo, la honestidad, que siempre has sido correcto».

El aviso del meteorólogo

Jorge Rey prefiere no entrar en polémicas y ha optado por continuar su camino. Insiste en que las condiciones atmosféricas a las que nos enfrentamos juegan en nuestra contra. Recordemos que no sólo tiene influencia entre la gente joven, sus palabras repercuten en distintos sectores, por eso quiere que su trabajo siga siendo limpio. Esa es la razón por la que ha lanzado un nuevo aviso sin hacer referencia al conflicto que ha acabado salpicando a Pedro Sánchez.

«Llegan unos días de inestabilidad en la atmósfera. Las lluvias llegarán a toda España, aunque las Islas Canarias sufrirán débiles precipitaciones, así como en Valencia o Murcia. Pero precaución, sigan atentamente los pronósticos de sus localidades ante el riesgo por los fuertes vientos e incluso fuertes lluvias y nevadas», declara en sus redes sociales para no vuelva a pasar lo que sucedió con Filomena.