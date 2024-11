Mario Picazo avisa a España sobre el giro más inesperado: esto es lo que va a pasar con el invierno

Este giro más inesperado en el tiempo nos demuestra lo que va a pasar con el invierno en España, según Mario Picazo. Llega un importante cambio de tiempo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que nos centremos en lo que puede pasar en el cielo, de la mano de determinados cambios que pueden ser claves. La dura realidad es que tenemos que ver qué pasará en nuestro país después de lo sucedido.

Lo que no queremos es que llueva sobre mojado, por lo que podemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante. Eso quiere decir que tendremos que estar pendientes de una previsión del tiempo que puede ser clave y que quizás hasta la fecha no hubiéramos imaginado. Es hora de apostar claramente por un invierno que puede cambiarlo todo y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Este otoño anómalo nos aleja de lo que sería habitual y nos condena a un invierno que puede alejarnos de lo que desearíamos para esta época del año.

Esto es lo que va a pasar con el invierno

Estamos muy pendientes de una situación del tiempo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Hemos vivido una situación repleta de anomalías que nos ha alejado de lo que acabaría siendo habitual, especialmente en lo que se espera en estos días que tenemos por delante.

Llega un destacado cambio que tenemos por delante, en un mes de noviembre en el que debemos empezar a crear una serie de detalles que pueden ser significativos. Miramos al cielo y esperamos que el mes de noviembre nos dé un pequeño parón, aunque la realidad puede darnos más de una sorpresa.

Es la hora de ver qué es lo que nos está esperando de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante.

Por suerte, expertos en el tiempo como Mario Picazo han dado con algunos datos que debemos tener en cuenta. En estos días que tenemos por delante todo es posible, el invierno nos está dando algunos detalles que pueden ser claves.

España se prepara para el giro más inesperado

El giro más inesperado que tenemos en estos días quizás acabe siendo algo radicalmente diferente. Mario Picazo está lanzando una nueva previsión que puede darnos pequeños toques de atención que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habríamos ni imaginado.

Estos días, la lluvia será nuestro peor enemigo, siguiendo la previsión del canal de El Tiempo: «Pese a la situación más anticiclónica, este fin de semana vamos a ver precipitaciones que rondan el norte y nordeste peninsular. Quedará algo de aire frío en altura, por lo que este jueves aún hay que contar con tormentas localmente intensas y puntuales entre Cataluña y Baleares, aunque la tendencia es que durante el fin de semana poco a poco se vaya estabilizando más la atmósfera. Ese anticiclón que veis en el mapa superior va a enviar aire más húmedo hacia la zona del Cantábrico y otras del tercio norte de la península, lo que quiere decir que a lo largo del fin de semana tocará sacar el paraguas en esas comunidades. Desde Galicia hasta los Pirineos las precipitaciones pueden ir apareciendo puntualmente, mientras que en gran parte del resto de España el tiempo llega más estable».

Siguiendo con la misma previsión: «Aun así no se descarta que la lluvia de manera débil y aislada aparezca en otras comunidades del este sur y centro como queda reflejado en el mapa de acumulación de precipitación (arriba) que incluye lo acumulado este jueves hasta el lunes a primera hora. Estos días los vientos de continente a mar que van llegando desde África a Canarias irán más cargados de polvo en suspensión lo que quiere decir que aparte de temperaturas más suaves podríamos ver cielos algo más marrones de lo habitual. En algunos casos se van a registrar temperaturas de más de 25 grados e incluso llegando los 30 en algunas zonas de las islas».

Las temperaturas acabarán siendo protagonistas: «Las temperaturas del fin de semana llegan en general suaves con valores que podrían estar por encima de la media habitual en algunas capitales. A parte de los cerca de 25ºC en el sudeste se verán valores entre 15 y 20 grados en muchas capitales con mínimas que de momento se quedan lejos de los 0 grados». Pero cuidado porque el típico veranillo de San Martín lo vamos a ver desde lejos, en lugar de subir las temperaturas, será el momento de empezar a bajar.