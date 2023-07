Malú más dura que nunca habla por primera vez tras su ruptura con Albert Rivera: “No podía más”

La ruptura de Malú y Albert Rivera sigue dando mucho de qué hablar porque todavía quedan muchos misterios por resolver. En un primer momento hicieron un pacto para no alimentar el escándalo, pero Albert ha dado una serie de declaraciones que no le han sentado bien a la cantante. Malú es muy reservada y no quiere que nadie exponga su intimidad. Su intención es que el público solo le recuerde por su carrera, no por su trayectoria personal.

Malú se ha tomado la revancha. ¿Cómo? En primer lugar habló con Luis Rollán, un periodista de Telecinco que lleva años siendo amigo suyo, así que se siente realmente cómoda por él. El objetivo era claro: reconocer que había una separación. “Ha sido de mutuo acuerdo”, explicó el colaborador de Mediaset mientras intentaba mantener la calma. Admitió que llevaban un tiempo viviendo en casas diferentes y aseguró que la decisión la habían tomado los dos.

La decisión la tomó Malú

La verdad solamente tiene un camino. Poco a poco se va filtrando información. Ahora sabemos que Albert Rivera no quería romper la relación, él quería otra oportunidad, pero la cantante le dijo a su entorno que ella “no podía más”. Por eso pensó que lo mejor para ambos era emprender aventuras diferentes. ¿Por qué hay tanto misterio? La artista, según ha explicado la periodista Beatriz Cortázar en ‘Las mañanas de Federico’, siempre ha sido muy celosa de su intimidad. No quiere que ninguno de sus ex hable de ella porque considera que se pone en peligro la paz que siempre ha buscado.

Sin embargo, Malú tiene amistad con muchos periodistas y podríamos decir que tampoco se ha quedado callada. Ha dado su versión de los hechos, pero de una forma discreta y prudente. Su amigo Luis Rollán se encargó de dejar claro que la separación no había sido por terceras personas ni por ningún motivo oscuro. Supuestamente lo único que ha pasado es un desgaste de la pareja. También tiene mucho que ver que han estado demasiado tiempo bajo el foco mediático.

La versión de Albert Rivera

Albert, en la medida de lo posible, ha atendido a los medios siempre que le han preguntado por este asunto. Eso sí, sin decir nada concreto y guardando las distancias. “Es la cuarta vez que me perseguís en pocos días. Tiraréis a la gente, no me sigáis por las escalas. He hablado con vosotros en Sevilla, ahora aquí, ayer en otro evento. Yo estoy muy bien. No he hecho declaraciones sobre mi vida y tampoco lo haré ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que lo intentéis, pero no participo de esto y no diré nada”.

Han hecho un pacto

Es importante que ambos respeten el pacto que han hecho. No van a atacarse públicamente ni a responsabilizarse el uno al otro. Ahora lo importante es guardar las formas porque tienen una hija en común. Tienen que llevarse bien, están obligados a llegar a un acuerdo y a mantener la calma. También es cierto que todos los medios han llegado a la misma conclusión: entre ellos no ha pasado nada grave. Simplemente no estaban hechos el uno para el otro.