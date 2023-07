Nuevos detalles de la ruptura entre Malú y Albert Rivera: él se fue de casa y así está su relación ahora

Lo último que sabíamos era que Albert Rivera estaba muy afectado porque él no quería separarse de Malú. Después se puso en circulación una teoría que dejaba en buen lugar a la cantante, asegurando que había sido una decisión “de mutuo acuerdo”. Ahora hemos descubierto que Malú se fue de Madrid para dejar que Albert hiciera la mudanza libremente, sin tensiones ni desencuentros. Pero, ¿no se llevaban tan bien? Cada vez hay más rumores encima de la mesa y solamente ellos conocen la verdad, aunque guardaran silencio porque han llegado a un pacto de no agresión.

Hubo un testimonio que hizo saltar todas las alarmas. Dijeron que Albert Rivera estaba realmente afectado porque lo había intentado todo para que su novia no rompiera la relación. “Está roto tras su ruptura con Malú. Hace unos días coincidí con Albert Rivera en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que estaba destrozado. Que no está llevando nada bien estar sin Malú”, desveló una fuente cercana. Más adelante el abogado aseguró que estaba todo controlado.

Albert Rivera ya ha hecho la mudanza

Albert ha tomado una decisión. No va a entrar a confirmar ni a desmentir ninguna información porque cree que es un atrevimiento demasiado arriesgado. Eso sí, siempre que responde a los periodistas usa un tono cordial porque ahora no le viene bien tener más rivales. “Es la cuarta vez que me perseguís en pocos días”, dijo la última vez que se cruzó con unos reporteros.

“No me sigáis por las escalas. He hablado con vosotros en Sevilla, ahora aquí y ayer en otro evento. Yo estoy muy bien. No he hecho declaraciones sobre mi vida y tampoco lo haré ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que lo intentéis, pero no participo de esto y no diré nada”.

Fuentes cercanas aseguran que Rivera ya se ha dado por vencido. Malú habría tomado la decisión de forma unilateral y está tan convencida de que no quiere otra oportunidad que ha se ha marchado de la casa que compartían en Madrid. ¿El objetivo? Quiere que Albert pueda hacer la mudanza tranquilamente. Llevan un tiempo haciendo vidas separadas, pero pretenden mantener una amistad porque tienen una hija en común. Ahora solamente hace falta saber cuál es el verdadero motivo de la ruptura.

El verdadero motivo de la separación

Una de las principales razones por las que Malú y Albert Rivera ya no están juntos sería la presión mediática. El entorno ha asegurado que desde los inicios de la relación se sintieron muy juzgados. Luis Rollán, un periodista que es íntimo amigo de la cantante, promete que nunca se habían separado hasta ahora, el resto de veces que se ha contado no era verdad. Este tipo de rumores han ido minando el noviazgo, un noviazgo que en estos momentos está completamente roto.

¿Tiene Albert Rivera una nueva ilusión?

En las últimas horas se ha comentado que Albert Rivera tiene una nueva ilusión. Supuestamente ha creado un vínculo especial con la diseñadora Fiona Ferrer. Les han visto juntos en la fiesta que El Turronero, un empresario andaluz amigo de los famosos, ha organizado por su cumpleaños. “Había cierta intimidad y las miradas hablaban por sí solas”, ha comentado un testigo en ‘Y ahora Sonsoles’.