Albert Rivera habla de lo que está pasando con Malú: «Creo que ya está claro»

Es la primera vez que Albert Rivera habla alto y claro sobre su situación con Malú. El antiguo capitán de Ciudadanos ha explicado su postura en toda esta historia. Antes de profundizar en esta noticia debemos tener en cuenta el contexto. Recordemos que hace unas semanas se empezó a rumorear que Albert se había separado de Malú. De hecho dijeron que estaba “destrozado” porque él no quería tomar la decisión. Los rumores cada vez eran más fuertes y en estos momentos ya hay una confirmación oficial.

En Telecinco dieron voz a un testimonio muy polémico y en un primer momento hubo dudas, pero ahora la historia está clara. “Albert Rivera está roto tras su adiós a Malú. Hace unos días coincidí con él en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado. Que no está llevando nada bien estar sin Malú”, dijo una fuente anónima. La expectación crece por momentos y Rivera no ha tenido más remedio que recalar su posición: no piensa entrar en debates, no le interesa lo que digan sobre este asunto porque tiene una familia que está sufriendo.

Se confirma la ruptura

Los problemas se multiplican en la vida de Albert Rivera y recientemente ha tenido que acudir a un juicio porque su antiguo bufete de abogados le acusa de competencia desleal. A la salida una avalancha de periodistas se ha acercado a él para preguntarle por el tema del momento, pero Rivera considera que todo está muy claro y que no tiene nada más que añadir. ¿Quiere decir esto que la ruptura es cierta? Sí. Hace unas horas han confirmado en Telecinco que Malú es oficialmente la ex de Albert Rievera.

“Tú me tienes que preguntar y yo te digo lo siempre, que yo en mi vida privada no he entrado nunca, así que no voy a entrar ahora”, le dijo el abogado a un reportero. Se han cruzado ciertos límites y es evidente que hay un topo en su círculo. La separación solamente la conocían los más cercanos y alguien la ha filtrado a la prensa, ahora falta saber el motivo. Lo que es evidente es que Malú está muy molesta porque siempre ha sido celosa de su intimidad y no quiere que ningún periodista se entrometa en su vida privada.

Albert Rivera habla de Malú

Albert ha hablado de su problema con Malú, pero de una forma muy discreta y solo para aclarar que no va a entrar en detalles. Piensa que la situación es evidente y que no tiene que hacer ninguna declaración explícita porque eso no haría más que aumentar la tensión. “De verdad, no podemos estar todo el día con lo que se diga o lo que no se diga, entiéndelo. Somos gente con familia y esas cosas”, ha dicho cuando le han pedido que confirme la separación.

La decisión de Albert

El abogado se ha vuelto a encontrar con la prensa a la salida de una conferencia y ha explicado que no va a cambiar de postura. Ha decidido no hablar y se mantendrá firme. “Es que no voy a hacer una entrevista. Entiendo vuestro trabajo, de verdad. Entiendo que os envíen a preguntar esto y a perseguirnos por las calles, pero no voy a entrar en eso. Estoy trabajando. He venido a dar una conferencia y ahora me voy a mi despacho. Es lo que hago cada día, intentarlo, trabajar como vosotros”.