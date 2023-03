Malú ‘rompe’ con Albert Rivera a través de redes sociales en pleno día de celebración

Aunque cada vez suenan con más fuerza los rumores de crisis entre Malú y Albert Rivera, todavía ninguno de los dos protagonistas han querido confirmarlos ni desmentirlos. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvo lugar la última salida de ocio de la pareja que fue captada por los medios de comunicación, lo que ha hecho saltar aún más si cabe las alarmas sobre la posibilidad de que ambos hayan optado por tomar caminos separados.

Por si fuera poco, hace tan solo unas horas la cantante ha llevado a cabo un movimiento que ha sido una pista en toda regla que refleja que la relación con el que fuera su compañero de vida es prácticamente nula. Y es que, en pleno día de su 41 cumpleaños, la intérprete de Blanco y negro ha querido cortar por lo sano al dejar de seguir al ex líder de Ciudadanos a través de Instagram. Un gesto con el que parece estar dispuesta a no tener ningún tipo de vínculo con éste, pese a que aún no se sabe con certeza si han puesto punto final a su historia de amor o si continúan con ella, algo que resultaría bastante raro teniendo en cuenta esta inesperada ruptura también dentro del universo 2.0.

De esta manera, la artista ha dejado entrever que la situación de la que gozan ella y Albert Rivera nada tiene que ver con la de hace justo doce meses. Pese a que por aquel entonces planeaba sobre ellos la idea de una posible ruptura, finalmente ambos ponían fin a los rumores al celebrar la nueva vuelta al sol de la madrileña de manera pública. Algo que probablemente no ocurra a lo largo de esta jornada, sobre todo teniendo en cuenta que ya no quieren ni tener contacto en algunas de las redes sociales más conocidas a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Un indicio clave en el aparente fin entre ambos

No obstante, este no es el único gesto con el que Malú ha demostrado estar cada vez más alejada de Albert Rivera. Hace tan solo unos meses, la cantante ponía el broche de oro al 2022 haciendo un balance de lo que habían sido los últimos doce meses para ella. Por medio de un carrusel de imágenes, la intérprete expresaba sus sentimientos a su más de un millón de seguidores, haciendo una reflexión en la que no había ni rastro del que fuera político. Algo que resultaba cuanto menos extraño, habiendo ambos forjado un vínculo que quedaba sellado para siempre con el nacimiento de su primer bebé en común.

Sea como fuere, lo que es más probable es que, aunque Albert y Malú hayan tomado caminos separados, quieran guardar una relación de respeto mutuo por el bien de la hija a la que dieron la bienvenida el pasado 6 de junio de 2020 para dar alegría a la pareja en tiempos de pandemia.