Lydia Lozano destroza a Terelu Camposcon su último comentario: «No me transmite…»

El mundo de la televisión ha vuelto a poner en el foco de atención a dos de sus protagonistas más carismáticas: Lydia Lozano y Terelu Campos. En esta ocasión ha sido la primera quien ha desatado una auténtica tormenta con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que han dejado clara la tensión que existe entre ambas. Trabajaron juntas en ‘Sálvame’, pero ya no quiere saber nada la una de la otra. Han dejado de disimular y han confirmado, a través de distintos gestos, que no son amigas.

En una entrevista para el pódcast de Nagore Robles, Lydia Lozano ha decidido hablar abiertamente sobre lo que siente respecto a Terelu Campos y sus palabras han sido contundentes. La periodista, que nunca ha tenido reparos en decir lo que piensa, afirmó que «nunca me he sentido a gusto con Terelu como presentadora». Estas declaraciones suponen un golpe directo a la hija de María Teresa Campos, quien actualmente participa como colaboradora en el programa ‘De Viernes’.

Lydia no solo criticó el trabajo de Terelu en la televisión, sino que fue más allá al expresar la frustración que sentía cuando coincidían en el plató: «Parecía que le daba igual lo que yo dijese cuando estábamos en el programa y eso me jode mucho. Me ponía muy nerviosa porque si la presentadora no me escucha pienso que en casa la gente se ha ido a hacer pis». Este comentario refleja la falta de química profesional entre ambas y un profundo malestar que Lydia ha guardado durante años.

Lydia Lozano ni olvida ni perdona

Según relata Lydia Lozano, Terelu Campos nunca mostró interés alguno en su trabajo ni en su persona, lo que ha contribuido a que la periodista desarrolle una postura de total indiferencia. «Creo que nunca le he importado nada, pero me viene muy bien. Así, cuando me la encuentre, no la tengo que saludar», le contó a Nagore Robles.

Según una fuente cercana a ambas, esta falta de empatía era evidente cuando coincidían en el plató de ‘Sálvame’, donde las tensiones entre ellas eran palpables. «Nunca fueron amigas, ni siquiera se acercaron a serlo. Eran más bien compañeras por compromiso. No había ningún tipo de feeling entre ellas», asegura el testimonio, confirmando lo que Lydia ha dejado claro con sus recientes declaraciones.

El ataque de Lydia no se limitó solo a Terelu. También aprovechó la ocasión para lanzar una crítica a Santi Acosta, otro conocido presentador. La colaboradora afirmó que Acosta «no me transmite nada» y que es evidente que «no disfruta con su trabajo actual en televisión». Para Lydia, la pequeña pantalla es un medio que requiere pasión y cuando un presentador no la siente, eso se nota. «Si no te gusta el mundo del corazón, no aceptes presentar ese tipo de programas», añadió.

Por su parte, parece que Terelu no está demasiado preocupada por las palabras de su ex compañera. El entorno de la colaboradora aseguran que «a Terelu le da igual lo que Lydia pueda decir sobre ella» y que ni siquiera le afectan sus comentarios. «Pasa totalmente de ella», han revelado al respecto.

Las acusaciones de Lydia Lozano

La relación entre ambas nunca ha sido fácil, pero en las últimas semanas Lydia ha ido más allá en sus críticas, llegando incluso a insinuar que Terelu es tacaña. En uno de los episodios del programa ‘Ni que fuéramos’, donde Lydia Lozano tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades en la cocina, la colaboradora lanzó un comentario que no pasó desapercibido. Mientras preparaba un ragú de ternera, María Patiño, que también estaba en el plató, le preguntó si el caldo que estaba usando lo había traído de casa. A esto, Lydia respondió con un afilado comentario: «No, yo no soy Terelu. Yo no he traído nada preparado». De esta forma hizo una clara alusión a los rumores que alguna vez surgieron sobre la falta de generosidad de Terelu, insinuados por Aída Nízar.

Este comentario generó revuelo en redes sociales, donde muchos seguidores apuntaron que Lozano había aprovechado la oportunidad para lanzar un dardo envenenado a su antigua compañera. Las redes se encendieron rápidamente y la frase de Lydia ha sido interpretada como una nueva provocación en una relación que ya estaba lejos de ser amistosa.

A pesar de la controversia, Lydia Lozano ha continuado mostrándose tranquila y segura de sus palabras. Su postura es clara: no tiene intención de reconciliarse con Terelu ni de suavizar lo que siente respecto a ella. Las dos colaboradoras, que compartieron muchos años de plató en ‘Sálvame’, parecen haber tomado caminos completamente opuestos y todo indica que este último comentario ha acabado de romper cualquier posibilidad de entendimiento entre ellas.

Mientras la hija de María Teresa Campos continúa enfocada en su trabajo en televisión sin dar importancia a las declaraciones de su ex compañera, Lydia ha decidido mantenerse firme en sus opiniones. Esta situación no es nueva en el mundo del corazón, donde las rivalidades y tensiones entre colaboradores suelen ser comunes. Pero, ¿hasta dónde llega la paciencia de Terelu?