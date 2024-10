Belén Esteban y María Patiño se marchan de ‘Ni que fuéramos shhh’ en directo: este es el motivo

La tarde en el plató de Canal Quickie y Ten TV está siendo muy diferente a los habitual tras la salida inesperada de María Patiño y Belén Esteban de plató cuando apenas llevaban unos minutos de programa. Apenas han adelantado que durante la tarde tendrán en plató a la presunta amante de Kiko Rivera, pero allí no se encontrará con la presentadora y con la colaboradora estrella del programa. Las dos han decidido abandonar el plató para poner rumbo a «una misión especial» de la que no han querido dar demasiados detalles, pero que todo apunta a que será para acudir a otro programa de televisión.

El rótulo que les acompañaba a su salida ya ha dado una pequeña pista de lo que se puede tratar: «Ni que fueran funcionarias». Parece que después de mucho pedirlo, las dos acudirán al plató de David Broncano como entrevistadas para hablar de este nuevo proyecto en TVE. No habría que descartar que junto a ellas estuviera Kiko Matamoros, otro de los colaboradores que ha sido objeto de muchas bromas en La Revuelta, por lo que los tres podrían estar juntos en el sofá del espacio de la cadena pública. De cumplirse, sería una situación muy especial, ya que irían a un programa líder de audiencia en su franja horaria para promocionar un espacio de otra cadena de la competencia, algo que hacían durante su etapa en Movistar Plus+ sin problemas, pero que en un canal de pago parece impensable.

Los rumores de esta desaparición no han parado de las 16:00 h., pero desde RTVE aseguran que no saben qué invitados acudirán a La Revuelta con adelanto, por lo que no pueden confirmar ni desmentir al ser preguntados por Happy FM.

Es el portal FórmulaTV el que adelantaba el bombazo de que María Patiño y Belén Esteban serán las invitadas de Broncano esta noche. También otros colaboradores del espacio de Ten TV han anunciado esta opción, por lo que todo apunta a que las dos ex componentes de Sálvame harán su desembarco en TVE para hablar de su nuevo proyecto.

Durante la tarde han sido Marta Riesco y Javier de Hoyos los encargados de cubrir el hueco dejado por Patiño como presentadora, una función que han sabido hacer con mucha profesionalidad y dejando un gran sabor de boca. De esta manera se reivindican como los posibles presentadores para cubrir más bajas o días de vacaciones en el futuro.