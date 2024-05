Lucía mi Pediatra: «Hay que educar a los niños en la escucha activa y lo debemos hacer apagando el móvil»

Lucía Galán, más conocida como Lucía mi Pediatra por su trabajo de divulgación sobre el cuidado de los hijos, reflexiona sobre la educación de los niños y de la conexión que tienen con los padres desde que nacen. Un momento en el que comienzan a ser los ángeles de la guarda de sus vidas, esas figuras de referencia que deben guiarlos, darles ejemplo y educarles con responsabilidad, amor y una mirada amable.

Lucía mi Pediatra es la nueva invitada de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica, y nos invita a todos a ser conscientes de nuestras acciones y actitudes, ya que todas ellas impactan en la formación de nuestros hijos en el proceso de crianza. Ella misma, además de pediatra y escritora, es madre de dos hijos adolescentes. «Casi nada», comenta con una sonrisa.

Defiende que las experiencias que vivimos impactan en las personas a lo largo de toda la vida. «Mi infancia fue feliz, viví en Oviedo, en Asturias; pero a los cinco años me diagnosticaron una enfermedad grave. Con todo aquello», prosigue, «aprendí que el niño siempre está presente, que todo lo que se está hablando entre los adultos, el niño lo está escuchando y lo está sintiendo, y muchas veces lo está percibiendo de una manera completamente diferente a lo que sucede en realidad».

Y es que, aduce la pediatra, en muchas ocasiones, «los niños no llegan a entenderlo todo», aunque nos escuchen hablar. Por ello, defiende, «tenemos que explicarles las cosas, ya que cuando se las explicas el niño está mucho más tranquilo».

Educar desde la amabilidad

Esta comunicación real entre padres e hijos, defiende Lucía mi Pediatra, es primordial para la construcción de una relación sana y de confianza entre ambos. «Es algo que siempre digo a los padres, es importante conectar con los niños y educarles desde la amabilidad. No sirve de mucho que nos leamos muchos libros sobre educación infantil, disciplina positiva, etc. si luego encendemos el televisor y nos escuchan gritarle a la pantalla».

Destaca esta escritora y divulgadora que la educación de los niños parte de los valores que tienen lugar en el seno del hogar, ya que éstos serán el reflejo de los mismos cuando salgan al exterior. «Por supuesto que los docentes hacen una labor extraordinaria, pero nuestros valores y nuestra mochila de recuerdos la llenan nuestros padres», comenta.

«El ejemplo educa»

Subraya, además, el poder que los actos de los padres tienen sobre los niños, ya que «la educación que les damos a través de nuestro tono de voz, de la manera que tenemos de mirar a los demás, de nuestra mirada compasiva y amable hacia las personas que nos rodean, son muy importantes porque es algo que quedará en ellos para siempre».

La educación que les demos a los niños, reflexiona, será la base que conformará el tipo de persona en la que se convertirán y cómo se relacionarán en sociedad. «Lo que les demos quedará en ellos para siempre, por eso creo que tenemos que educar a nuestros hijos en la amabilidad, en dar las gracias, en mirar a los ojos, en escuchar de una forma activa y la manera de hacerlo es apagar el móvil», apunta.

Y es en este punto en el que Lucía mi Pediatra comparte una experiencia personal con respecto al impacto que las pantallas tienen en todos nosotros, como personas, como padres y como niños. «Una vez mi hija, que entonces tenía cuatro añitos, me dijo: ‘Mamá, mamá, mamá, escúchame, escúchame’. Y yo, que estaba con el móvil en las manos, le dije que la estaba escuchando, que me contara. Y lo que ella me contestó fue: ‘No, mamá, que me escuches con los ojos’. Más claro no pudo decírmelo, ¿verdad?», relata.

En ese instante, las palabras de su hija le ayudaron a reflexionar sobre la educación y la importancia de dar ejemplo. «Yo quiero que mis hijos sean buenas personas, empáticas, sensibles, humildes, generosas y tolerantes; y no hay manera de impactar y de llenar esa mochilita de valores, si no los ven en su casa. No hay más secreto».

Comparte también la importancia de enseñar a los niños a «poner límites frente a acosadores, ataques e insultos» porque cree, y así lo expone, «es algo que va a estar en su entorno toda la vida». «Cuando tú a un niño le enseñas a poner límites y a hablar desde su sentir, el otro niño –el que ataca– aprende que el ataque no tiene los efectos que él busca y, de esta forma, también obtiene una enseñanza de eso».

Trabajar la asertividad

Además de ello, también debemos trabajar con los niños en la asertividad, de este modo podrán conseguir ser adultos que van a tener la capacidad de expresas sus emociones y opiniones de una forma respetuosa hacia los demás, a pesar de que tengan una postura antagónica. «De ahí la importancia de ser elegante siempre. Mis hijos ahora mismo están en la adolescencia y me dicen, por ejemplo, que quizá debo contestar a alguien que me ha insultado. Siempre les digo: ‘No, cariño, no, elegante siempre’».

En esa línea, Lucía mi Pediatra defiende que cuanto más alto es el tono de la otra persona y cuanta más mala educación encierren sus palabras, «más amable y elegante debes ser tú, es la única forma de neutralizarlo completamente, ya que jugáis en ligas diferentes».

Ante este contexto, que puede darse en cualquier entorno de la vida real y de las redes sociales, un espacio a veces un poco hostil, la pediatra destaca que «educar en la cara amable de la vida es absolutamente maravilloso y revelador cuando lo descubres. Siempre he sido partidaria de educar a nuestros hijos en la realidad, pero siempre desde ese lado amable y bonito, porque también lo hay».

Sobre otro aspecto que Lucía mi Pediatra pone el foco es en la forma que tienen los padres de afrontar el día a día desde la queja y el lamento permanente; algo que, expresa, es un mensaje que los niños interiorizan. «Hace unos días vino una familia a consulta que tienen cuatro hijos de distintas edades. Les preguntaba qué querían ser de mayor. Uno me dijo que profesor, como papá; otro polícia; la niña peluquera, y el niño pequeño de cinco años decía que sería lo que fuera, menos tener un trabajo. Eso me sorprendió, y me dijo no quería tener un trabajo porque cuando llega el domingo papá y mamá siempre están diciendo: ‘¡Qué rollo! Mañana a trabajar, a mandar un mail, el jefe no sé qué, tenemos que madrugar’. Los padres y yo nos miramos, conectamos, y llegamos a la conclusión de que tenía razón, que muchas veces eso es lo que transmitimos a nuestros hijos», explica.

Señala la fuerza que tiene para la educación de los pequeños el mirar el lado bueno y positivo de las cosas y de nuestros trabajos que, defiende, «seguro que lo tiene, así que procuremos cuidar un poco el mensaje que les damos y cuidemos de las palabras porque los niños nos están escuchando todo el día y seguro que hay momentos amables en el día que poder compartir con ellos e inspirarles».

La responsabilidad de ser padres

Ser padre o madre es una de las vivencias más bellas del mundo, según la emoción de todos los que han pasado por esta etapa de la vida, aunque también se suele reconocer que, además de vivir emociones bellísimas, también se siente mucha responsabilidad e, incluso, miedo a no hacerlo del todo bien. En este aspecto, apunta Lucía mi Pediatra que, efectivamente, «no hay responsabilidad más grande que ser padre o ser madre».

Y para poner de manifiesto la grandísima conexión entre los bebés y sus padres, la especialista pediátrica relata un bonito ejemplo que suele ver en su consulta y que, reconoce, le pone «los pelos de punta». «Cuando me acerco al bebé para auscultarle, lo primero que hace es mirarme, sabe que no me conoce y yo, que ya tengo el fonendo en el corazón, percibo que está en taquicardia. Está en alerta, así que en este momento lo que hace es buscar a papá o a mamá, y si ve que éstos sonrien, identifican que están a salvo y que no pasa nada, bajando inmediatamente la frecuencia cardiaca», narra.

Concluye Lucía mi pediatra que, además, esa conexión no se va ni se desvanece jamás. «Desde que nacen estamos en contacto con nuestros hijos más allá de la vida y de la muerte. Cuando un niño nace, tenemos que ayudarles a transitar por las carreteras que le vamos dibujando, de esta forma no va a ir corriendo campo a través sin saber hacia dónde ir o sin que nadie le haya explicado qué está mal y bien».

«Los padres perfectos no existen, somos personas reales»

Los límites y la transmisión de valores serán clave a la hora de conformar la senda por la que los niños van a caminar. «En esa carretera debemos empezar poniendo señales, ya que conducir por un espacio bien asfaltado y con señales uno va mucho más seguro y se relaciona de una forma más adecuada, sana y consciente con las personas que les rodean, incluidos sus padres», subraya.

Asegura también que, a pesar de que es uno de los grandes retos de la educación, debemos saber que los padres perfectos no existen. «Somos personas reales que nos equivocamos y la verdadera enseñanza no está en el error o en la caída, sino en el qué hacemos después de eso. Reflexionar que ser buena persona compensa, y que eso nos da la posibilidad de educar a buenas personas que, además, son nuestros hijos. No creo que haya nada más maravilloso en esta vida», concluye.

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que «cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles»; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra.

Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas “clases magistrales” en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.