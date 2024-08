Locura de estilo: Los looks más impactantes de Dua Lipa y Taylor Swift

El universo de la música ha sido testigo este año de algunos de los shows más memorables. Hay que tener en cuenta la calidad de las actuaciones, pero también por los impresionantes estilismos que han deslumbrado al mundo de la moda. Desde el calor del desierto californiano hasta el vibrante ambiente de los festivales europeos, las estrellas del pop han elevado el concepto de estilo en los conciertos a nuevas alturas. Entre ellas, Dua Lipa y Taylor Swift se han destacado con atuendos que pasarán a la historia.

El festival de Coachella, conocido por ser el punto de partida de la temporada festivalera, ofreció un adelanto de lo que vendría en términos de moda. A partir de allí, los escenarios se llenaron de estilos extravagantes y originales que hicieron que cada presentación fuera única. Dua Lipa, con su gira ‘Radical Optimism Tour’, ha deslumbrado con conjuntos que podrían describirse como auténticas obras de arte, mientras que Taylor Swift ha llevado ‘The Eras Tour’ a un nivel de elegancia y sofisticación que ha marcado un antes y un después.

Taylor Swift, una estrella que nunca se apaga

El show de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid ha sido uno de los puntos culminantes del año. Durante sus dos noches en la capital española, Swift mostró un estilo que dejó a todos boquiabiertos.

En particular, uno de sus atuendos más memorables fue un body azul diseñado por la reconocida firma Zuhair Murad. Esta prenda, meticulosamente adornada con flecos de cuentas, lentejuelas, cristales y más de 20.000 adornos azules, es un ejemplo sublime del trabajo artesanal que la firma puede ofrecer. Con un escote alto y aberturas estratégicas, este body no solo capturó la esencia de su álbum ‘Midnights’, sino que también resaltó la meticulosa atención al detalle que se invirtió en su confección, que requirió más de 350 horas de trabajo. Complementó el atuendo con unas botas igualmente impresionantes de Christian Louboutin, creando una imagen que encarnaba tanto el glamour como la audacia.

Dua Lipa, una chica rebelde

Por otro lado, el festival de Glastonbury, famoso por su influencia cultural y su espíritu libre, fue el escenario perfecto para que Dua Lipa desplegara su estilo único. En este evento, la cantante británica optó por un vestido de cuero personalizado que combinaba a la perfección con el entorno rebelde del festival. La elección de Lipa, que incluía botas altas de Chrome Hearts, collares de eslabones y pendientes de Tiffany & Co., presentó una mezcla audaz de rock y sofisticación. Su atuendo logró fusionar el estilo roquero con un toque de elegancia chic, un equilibrio perfecto que se convirtió en uno de los looks más comentados y aplaudidos del festival.

Aitana, la Taylor Swift Española

No podemos hablar de los looks más impactantes sin mencionar a Aitana Ocaña, conocida como la «Taylor Swift española». En su actuación en el Iconic Santalucía Festival en Sevilla, Aitana brilló con un impresionante conjunto total denim. Este look, que incluía un chaleco ajustado con botones, pantalones entallados y botas hasta la rodilla, se completó con detalles que imitaban las costuras de un pantalón clásico. Las prendas, provenientes de las firmas Coperni y MSGM, junto con las joyas de Tiffany & Co., ofrecieron una mezcla de modernidad y estilo que dejó una impresión duradera. La elección de Aitana Ocaña demostró su habilidad para fusionar tendencias y su capacidad para capturar la esencia de la moda contemporánea en un entorno festivo.

El mundo de la moda se fusiona con la música

El año ha sido testigo de una auténtica revolución en el estilo de los conciertos, con Dua Lipa y Taylor Swift liderando el camino con atuendos que han definido la moda en vivo. Desde el esplendor de la alta costura en el Santiago Bernabéu hasta el rebelde look de Glastonbury y el innovador total look denim de Sevilla, estas artistas han demostrado que la moda en el escenario puede ser tan emocionante y dinámica como la música misma. Los citados looks no solo han impactado a sus seguidores, también han establecido nuevos estándares de glamour y creatividad.

Hay que hacer una mención especial a Aitana, quien se ha puesto el mundo por montera, desafiando a sus detractores y haciendo caso omiso a las críticas que ha recibido por haber cambiado de estilo. Bebe de muchas fuentes, pero para ella lo único importante es ser fiel a sus convicciones, por eso tiene tanto éxito entre su querido público.