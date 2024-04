‘Coachella 2024’: cuándo empieza, cantantes, horarios y cómo verlo en directo

El festival más esperado del año está a punto de llegar. Coachella 2024 está al caer y ya se conocen todos los detalles del festival californiano más importante. Cada año, artistas de gran renombre acuden al recinto donde se celebra uno de los eventos más aclamados del año. Indio, California, recibe 125.000 personas cada año para vivir esta experiencia durante dos fines de semana de este mes.

El próximo viernes 12 de abril comenzará en el Empire Polo Club en el Valle de Coachella el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. El gran evento se extenderá durante ese fin de semana y el siguiente y finalizará el próximo 21 de abril. Y es que este año, el Coachella 2024 tiene unos grandes artistas como cabeza de cartel, como cada edición.

Not sure if awake, or still dreaming pic.twitter.com/lqCOYUCcPl — Coachella (@coachella) January 20, 2024

Los artistas del Coachella 2024

La artista que lidera el cartel de los conciertos de los viernes 12 y 19 de abril es nada más y nada menos que Lana del Rey. La cantante de éxitos como Cinnamon Girl, Summertime Sadness o Young And Beautiful es una de los artistas que conforman la cabeza de cartel de este festival. En esos mismos días será acompañada por artistas de la talla de Peso Pluma, Bizarrap y Young Miko que representarán la música de habla hispana los viernes de los fines de semana del festival. Esos días también estarán nombres como Sabrina Carpenter, Lil Uzi Vert, Suki Waterhouse, Everything Always o Justice.

A second Honeymoon this year 🌙 Lana Del Rey at the Outdoor Theatre, Coachella 2014 pic.twitter.com/4fifcRebt0 — Coachella (@coachella) January 21, 2024

Los sábados están encabezados por otro de los grandes artistas del panorama musical actual: Tyler, The Creator. El cantante de See You Again (feat. Kali Uchis) o EARFQUAKE compartirá escenario con artistas como Blur, Ice Spice, Bleachers, Sublime o Jungle.

Los últimos días de las semanas tienen como cabeza de cartel a Doja Cat, responsable de éxitos como Kiss Me More (feat. SZA), Woman, Streets o Need to Know. Será la encargada de ponerle el broche de oro al festival junto a artistas como J Balvin, Reneé Rapp, Bebeb Rexha, DJ Snake, Victoria Monét… Además, una cantante revelación española que fue viral en el pasado año 2023 estará presente en el festival: Bb Trickz.

D.A.N.C.E Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/19 at 11am PT. pic.twitter.com/DlApQGXnBb — Coachella (@coachella) January 17, 2024

Los precios de las entradas

Los precios de los tickets para acudir al evento están por los aires como cada año. La entrada general ronda desde los 499 dólares hasta los 599. También hay disponibilidad de acceder a una entrada general junto a transporte que va desde los 619 hasta los 719 dólares. Las entradas VIP son las más caras: entre 1.069 y 1.269 dólares.

Dónde ver los conciertos online

Como cada año, este Coachella 2024 también se retransmitirán los conciertos de manera online y gratuita. La gente que no ha podido acudir al evento podrán ver las actuaciones en directo a través de Youtube.