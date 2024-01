Bizarrap y Young Miko unen fuerzas para la ‘BZRP Music Sessions #58’: este es el significado de la letra

El productor argentino del momento, Bizarrap, se ha unido a Young Miko, la cantante puertorriqueña de moda, en una de las sesiones del artistas, que son ya aclamadas mundialmente. Tras el éxito universal de temas como la #52 junto a Quevedo, que acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify, o la #53 con Shakira, con más de 800 millones de reproducciones, la artista de Puerto Rico se ha sumado a la lista de elegidos del productor para sus Music Sessions.

El mundo entero está pendiente de cada movimiento del productor a la espera de que anuncie una nueva de estas sesiones. Fue el pasado 9 de enero cuando las redes enloquecían con el anuncio de esta tan esperada unión musical. Por fin, anoche salió a la luz este nuevo tema que ya suma más de 4 millones de reproducciones en YouTube a tan solo unas horas de su lanzamiento.

«¿Cómo hemos llegado aquí? No sé cuántos pies de altura. Primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura». Así comienza esta sesión número #58, con una referencia a nuestro país, pero no es la primera vez que se menciona España en la canción: «Pero mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca, mientras tanto estamos contando torta. La que puede, puede; y la que no puede, soporta».

La canción trata, como empieza a ser común en estas sesiones, acerca del éxito que está viviendo la puertorriqueña desde el pasado 2023, año en el que se catapultó a la fama. Además, durante el videoclip se apagan las luces, un efecto que hace una referencia a algo que pasó durante un concierto en Costa Rica en el que se apagaron las luces de la sala y sus fans encendieron las linternas del móvil y continuó la actuación iluminada por los flashes de sus seguidores.

Young Miko y Bizarrap unen fuerzas en este nuevo tema que promete ser todo un éxito y que es una de las colaboraciones más esperadas del género urbano.