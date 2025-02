Lo que nadie conoce sobre la vida de José Mota: casi nunca habla de ello

Sí, José Mota es uno de los humoristas más icónicos de España, pero ¿por qué tiene tantos secretos sobre su vida privada?. Con una carrera que se extiende por décadas, su talento para la comedia y su capacidad de conectar con el público le han convertido en un referente. Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, hay un aspecto de su vida sobre el que se habla muy poco: su intimidad. Es un hombre discreto y prefiere que su vida personal no sea el centro de atención. No obstante, nosotros hemos descubierto varias cosas que os van a dejar sin palabras.

Sabemos que está casado con Patricia Rivas, una actriz gaditana nacida en 1973. Su relación ha sido una de las más estables del medio, aunque siempre se han mantenido alejados de los focos. Patricia ha participado en varios de los especiales de Nochevieja de Mota y también ha trabajado en otros programas de televisión. A pesar de su carrera, ha optado por mantenerse en un segundo plano y priorizar su vida familiar. Esa es una de las razones por las que es una gran desconocida.

Mota y Patricia se conocieron trabajando, pero su amor trascendió el trabajo. Tras varios años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2005 en una ceremonia íntima celebrada en Colmenar Viejo (Madrid). La pareja ha formado una familia sólida y han tenido tres hijos: Daniela, José y Valeria. Para el humorista, su familia es lo más importante y ha confesado en varias ocasiones que ser padre ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida.

José Mota, padre y artista

A pesar de los compromisos que tiene pendientes, José Mota ha tratado de ser un padre presente. En alguna ocasión ha reconocido que en los primeros años de su carrera se perdió momentos importantes con su primogénita, pero intentó arreglar el error. «Mi hija tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder», declaró en una entrevista, dejando claro que, con el tiempo, aprendió a equilibrar su vida profesional con la personal.

La relación con su mujer también ha pasado por altibajos. Poco después del nacimiento de su primera hija, la pareja atravesó una crisis que los llevó a separarse temporalmente. En aquel entonces, el presentador estaba inmerso en su carrera y según fuentes cercanas el trabajo le impedía dedicarle suficiente tiempo a su familia. Tras un periodo de reflexión, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y en 2011 retomaron su relación. En 2013 nació su hijo José y en 2015 Valeria.

La pérdida a la que tuvo que enfrentarse

No todo en la vida de Mota ha sido alegría. A principios de 2012, Patricia Rivas quedó embarazada nuevamente, pero la pareja sufrió «una pérdida gestacional». Este episodio fue particularmente difícil para ambos, pero juntos lograron superarlo y continuar adelante con su vida. La pérdida los unió aún más y les ayudó a valorar todavía más a sus hijos y el tiempo en familia.

José Mota es conocido por ser extremadamente reservado cuando se trata de redes sociales y exposición mediática. En 2019, reafirmó su postura sobre la privacidad al señalar que no se siente cómodo compartiendo aspectos de su vida personal en plataformas digitales. «Yo no aludo a las vidas de nadie. No por temor o porque se me haya impuesto, sino porque creo que no tengo derecho alguno», explicó en una de sus intervenciones.

José Mota y su mujer, un equipo perfecto

A pesar de su reticencia a las redes sociales, su esposa Patricia Rivas ha mantenido una presencia más activa, aunque siempre dentro de un marco de discreción. En su perfil de Instagram, el cual mantiene privado, se describe como «actriz (cuando se puede) y mamá (siempre)», una frase que resume su dedicación a su familia. En otras plataformas, ha mostrado apoyo a su esposo compartiendo contenido relacionado con sus proyectos.

Ser una figura pública y al mismo tiempo mantener una vida personal equilibrada no es tarea fácil, pero José Mota ha logrado hacerlo con éxito. Si bien su carrera ha sido demandante, siempre ha procurado dar prioridad a su familia. Ha confesado que no es fácil compaginar los horarios laborales con la crianza de sus hijos, pero gracias al apoyo de Patricia ha logrado mantener el equilibrio.

«Para mí es complicado compaginarlo todo. Pero logramos el equilibrio, gracias a mi mujer, que mantiene el orden y está siempre ahí», explicó en 2016. Esto demuestra que, aunque su trabajo lo absorba, el bienestar de su familia es lo que verdaderamente le da sentido a su vida.

José Mota es uno de los rostros más aplaudidos de la industria del espectáculo. Su sentido del humor, su capacidad para reinventarse y su originalidad le han abierto muchas puertas. Sin duda, detrás del brillo de la fama, hay un hombre comprometido con su vida personal. Esa es la clave de su éxito.