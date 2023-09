Llevan a juicio las hamburguesas Whopper del Burger King por ser demasiado pequeñas

Las hamburguesas Whopper de Burger King irán a juicio por ser demasiado pequeñas, engañando así a todos aquellos que han llegado a esta cadena de comida rápida. Estados Unidos ha sido el primer país en condenar a este tipo de establecimientos de comida al que acuden millones de personas al día. Prácticamente hay uno o varios Burger King en todas las ciudades, por lo que es indispensable tener muy claro qué se va a comer, algo que parece que no fue así para unos clientes que no quedaron contentos con las cantidades.

Las hamburguesas Whopper de Burger King van a juicio por ser demasiado pequeñas

Burger King han sido los primeros en recibir una demanda y una sentencia de un juez de Estados Unidos. Roy Atman ha sido el juez encargado de un caso que no deja lugar a dudas, el error de esta cadena de comida rápida ha desencadenado un efecto en cadena que ha acabado en los juzgados.

Tal y como se dice en la sentencia, Burguer King pasa por el juzgado por: «hacer que su hamburguesa Whopper parezca más grande en sus menús de lo que es en realidad». Un error que se ha convertido en viral y ha puesto el dedo en la llaga en una realidad que pasa en muchas cadenas de comida y también restaurantes.

Las fotos no se corresponden con lo que realmente se come. Un cliente que ve una hamburguesa grande y decide comerla, no duda en dejarse llevar por el hambre, pero también por unas fotos que invitan a darse un capricho. Algo que parece que no ha acabado pasando en Burguer King, sino más bien todo lo contrario.

La publicidad ha servido de reclamo, pero también les ha llevado a juicio. Según dicen tienen un 35% más de carne y unos ingredientes que desbordan el pan. Algo que es totalmente falso y ha acabado siendo un problema para muchos clientes que no han visto nada de eso, sino una simple hamburguesa común.

La empresa tuvo que hacer un comunicado para desmentir que se trata de un erro y que sea solo en alguno de sus establecimientos. Tal y como se puede leer en él: «Las hamburguesas de carne asada que aparecen en nuestra publicidad son las mismas que se utilizan en los millones de sándwiches Whopper que servimos a nuestros clientes en todo el país»