Este famoso local de hamburguesas echa el cierre para siempre

McDonald’s es la cadena de restaurantes de comida rápida más famosas del mundo. Su origen se remonta al año 1940 y en la actualidad tiene más de 36.000 establecimientos repartidos en 118 países. Canadá suma casi 1.500 McDonald’s, pero a partir de ahora tendrá uno menos, tal y como ha publicado el diario ‘Mirror’.

Se trata del considerado el peor restaurante McDonald’s no solo de Canadá, sino de todo el mundo. En apenas un año, generó 800 llamadas a la policía, nada más y nada menos. Abrió sus puertas en el año 1985, y desde entonces ha acumulado multitud de incidentes.

En el año 2013, albergó una pelea multitudinaria entre sus clientes que se hizo viral. Solo dos años más tarde, en 2015, hubo otra trifulca, que salió a la luz después de que un cliente del restaurante soltara un mapache para que desata el caos.

Tras las numerosas llamadas a la policía y las continuas peleas que albergaba el restaurante, el jefe de policía de la capital canadiense, Charles Bordeleau, se mostró muy preocupado por la ubicación del local y los problemas que este causaba. Incluso envió una carta al presidente y director ejecutivo de McDonald’s de Canadá.

Tal era el ambiente de inseguridad que se vivía en este McDonald’s por la noche que los encargados se vieron obligados a cambiar el horario de atención al público. Anteriormente, abría las 24 horas, pero luego tuvieron que camiar el horario de 06:00 a 22:00 horas.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el negocio salga adelante, y ha decidido cerrar de manera definitiva. Los encargados del establecimiento han asegurado a ‘CTNews Ottawa’ que el cierre se debe únicamente a que el dueño del local ha decidido no revar el contrato de alquiler.

The McDonald's restaurant on Rideau Street is set to close when its lease runs out in April, after nearly 40 years of operations in the downtown Ottawa tourist area. https://t.co/pue1kOji48

— CTV Ottawa (@ctvottawa) January 18, 2023