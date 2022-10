Sale a la luz el secreto mejor guardado de McDonald’s: lo vas a agradecer

¿Eres fan de una buena cena en McDonald’s? Su variedad de menús y salsas conquistan a muchos cuando quieren darse un capricho. Una de las salsas que más triunfa de toda su variedad es la salsa agridulce y muchos han intentado recrearla en casa, ahora una tiktoker ha encontrado su ingrediente secreto.

El ingrediente de McDonald’s que se ha viralizado en Tiktok

Evan-May Gillot, es una tiktoker de 27 años y ha sido la responsable de desvelar el ingrediente que podría dar a la mítica salsa de McDonald’s ese sabor tan particular. Uno de sus vídeos empezó a circular por la plataforma y se acabó haciendo viral, en el mismo muestra como el albaricoque es la fruta «secreta» que en la cadena utilizan para elaborar su salsa agridulce.

En el vídeo se muestra sorprendida después de descubrir que este era el ingrediente que se incluía en la salsa. «¿Soy la única que no sabía de qué fruta está hecha hasta ahora?» comentaba la tiktoker en su vídeo. Toda una sorpresa que seguro que muchos no han tenido en cuenta al probar de hacer la salsa en casa, quien sabe si la fruta será la responsable de darle ese sabor tan particular.

La sorpresa de los usuarios frente al descubrimiento

Parece que no es la única que se ha quedado con la boca abierta al descubrirlo, los usuarios no han tardado en responder y el vídeo ya acumula más de 23 mil ‘me gusta’. Si esta salsa tendrá la misma fórmula en todos los países donde se encuentra McDonald’s o no, aún no podemos saberlo, pero seguro que más de uno apunta este ingrediente a su lista de la compra para poder probar la receta en casa.

La variedad de salsas de McDonald’s tiene sabores para todos los paladares, pero una de las que más triunfa en algunos países es la salsa agridulce. Sabiéndolo, no nos sorprende que el vídeo ya tenga más de 300.000 reproducciones y 300 comentarios de otros usuarios que apostaban por otras frutas, como el mango o la piña o incluso los que se animan a poner su salsa favorita.

Un auténtico descubrimiento para muchos, que llevaban años comiendo esta salsa sin pensar en la fruta que se escondía detrás de su sabor. Si bien es cierto que su toque agridulce puede recordar a frutas tropicales como el mango, la seleccionada es el albaricoque, que tiene un sabor más dulce en el paladar. Así se consigue el característico sabor de la salsa, que todo y tener un toque salado, deja un regusto dulce al comerla.

¿Te esperabas que fuese esta fruta? No es de las más comunes en recetas y por ello, resulta curioso que una cadena como McDonald’s la haya escogido para conseguir el sabor de su salsa. Seguro que hay muchos más ingredientes que nos sorprenderían en su menú, pero este descubrimiento se ha convertido una revolución en TikTok. Tocará probarla para ver si se puede encontrar el sabor del albaricoque en la composición de ingredientes de la salsa agridulce que arrasa en McDonald’s.