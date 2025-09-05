Kiko Rivera deja a todos sin palabras y dice esto de Irene Rosales: «Es hora de…»

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en uno de los temas del momento y todo hace pensar que estamos ante el inicio de una gran historia. Tanto uno como otro ha confirmado que no hay ningún motivo detrás de la ruptura, simplemente se habrían dado cuenta de que van a ser más felices tomando caminos distintos y han puesto punto y final a una historia que ha estado marcada por la polémica desde el principio. Los rumores han situado al ex matrimonio en el centro del escándalo en numerosas ocasiones, aunque, hasta la fecha, se habían mostrado Unidos. Ambos han hecho un pacto y se han propuesto tener buena relación, a pesar de que ya no estén juntos, por eso ha sorprendido tanto el último movimiento de Kiko.

Tal y como hemos comprobado en OKDIARIO, el hijo de Isabel Pantoja ha borrado las fotos que tenía con Irene en su cuenta de Instagram, plataforma donde acumula 1.1 millones de seguidores. Es más, ha eliminado todas las imágenes que había publicado desde que empezó a generar contenido porque ahora quiere arrancar una nueva etapa que esté caracterizada por sus méritos profesionales. «Borré todo porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero», ha escrito para que nadie piense que es una venganza en contra de su ex.

En el pasado, la crónica social supuso una gran fuente de ingresos para Kiko Rivera. Era DJ, pero le gustaba dar entrevistas y hablar de su familia a cambio de dinero, algo que ahora le genera mucho rechazo y promete que no volverá a hacer. Según dice, no se sentarán a desgranar su separación de Irene Rosales porque es algo que debe solucionarse en la intimidad, sobre todo por el bien de las dos hijas que tienen en común, Carlota y Ana.

«Voy a seguir haciendo música porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos (…) Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros. ¿Me acompañas en la aventura?», les pide a sus seguidores. No podemos olvidar que Kiko ha recibido muchas críticas relacionadas con su faceta artística, aunque ahora ha abierto los ojos y se ha propuesto enmendar sus errores profesionales: «He intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlo y ser constante si quiero alcanzar mis objetivos. Se vienen muchas sorpresas».

La decisión de Irene Rosales

En el otro extremo de la ecuación tenemos a Irene Rosales, quien afortunadamente ha adoptado la misma postura que su ex marido. Ella también se ha propuesto guardar silencio y no está dispuesta a dar explicaciones públicamente, por eso le ha sentado tan mal que una revista haya rescatado sus declaraciones del pasado para ponerlas en una portada, pues hay gente que piensa que ha vendido una exclusiva.

Irene ha utilizado sus redes para dejar claro que no se ha lucrado de su separación. «No he hablado con nadie ni he dicho absolutamente nada. Esa foto es de hace muchísimo tiempo y las ‘declaraciones’ las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir esa frase. Han aprovechado el momento. No he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso», ha comentado al respecto.

La antigua colaboradora de Telecinco dejó de trabajar en televisión porque se sentía presionada. Pensaba que cambiar de entorno le iba a servir para proteger su vida privada y se ha dado cuenta de que hay decisiones que no tienen marcha atrás. «Tengo mucha rabia e impotencia porque es mentira. Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva ni absolutamente nada», insiste, recalcando que jamás ha hecho negocio del problema al que se ha enfrentado con el padre de sus hijas.

El pasado siempre vuelve

Sí, Irene Rosales optó por renunciar a la fama para emprender una trayectoria caracterizada por la discreción. El problema es que hay ciertas cuestiones que no tienen marcha atrás porque la audiencia ni olvida ni perdona. Por ese motivo, la revista que ha llevado a la andaluza a su portada no ha hecho nada malo, simplemente ha cumplido con los deseos del público. La gente quiere saber por qué Rosales y Rivera ya no están juntos y esto es lo que dijo ella hace unos años: «He tenido mil motivos para dejar a Kiko».

Hay que recordar que Irene era una persona anónima antes de unirse a la familia Pantoja. Fuentes cercanas aseguran que siempre ha sido muy discreta y no estaba de acuerdo en formar parte de la crónica social, pero aceptó unirse a Gran Hermano Dúo porque, según dicen, necesitaba un impulso para su economía familiar.