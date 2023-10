La influencer Carla Barber pone a la venta su espectacular palacio en Madrid: no te creerás lo que cuesta

Cuando Carla Barber participó en ‘Supervivientes’ no podía imaginar la fama que iba a terminar adquiriendo. Siempre ha sido una profesional muy reconocida en su sector. Es dueña de una famosa clínica estética situada en Madrid y durante mucho tiempo estuvo en la sombra, pero ahora se codea con la alta sociedad. Como no podía ser de otra forma, Carla se compró una formidable mansión en la mejor zona de la capital. En un primer momento trató este tema con cierto misterio, pero finalmente acabó desvelando todo lo que había detrás de la noticia.

Carla Barber ganó mucha popularidad en 2020 gracias a su relación con Diego Matamoros, hijo del polemista Kiko Matamoros. Sin embargo, los jóvenes rompieron la relación que mantenían al cabo de diez meses. Más adelante la doctora inició una nueva aventura sentimental y poco a poco se han ido conociendo todos los detalles. Carla ha pasado sus mejores años en un palacio que reformó a conciencia. Lo decoró con muebles de lujo y contrató a los mejores especialistas para crear rincones especiales. Por eso ha sorprendido tanto que ahora se quiera desprender de esta propiedad.

Sus dos hijos vivían en la mansión

La primera vez que escuchamos el nombre de Carla Barber fue gracias al certamen de Miss España. Ganó este concurso y desde el primer momento demostró que estaba capacitada para entretener a los espectadores. Las redes sociales son testigo de su brillante evolución. Cada vez tiene más confianza con su querido público, por eso ha confirmado su última hora: su mansión está en venta. No hablamos de una mansión cualquiera, es un palacio que está valorado en 6.5 millones de euros.

Lo más llamativo de todo es que la doctora compró esta vivienda hace solo dos años, cuando todavía estaba saliendo con su exnovio Joseph. Sobre este último se conocen muy pocos datos. Carla y Joseph tienen dos hijos en común, Bastián y Bosco, pero él prefiere estar lejos de la crónica social. Esa es la razón por la que Carla le ha mantenido en un segundo plano, a pesar de que ha hablado del tema en momentos concretos, por ejemplo cuando anunció sus embarazos o cuando desveló que habían roto.

Carla Barber, vecina de Jorge Javier Vázquez

La vivienda de Carla Barber está ubicada en una exclusiva urbanización llamada La Florida, al norte de Madrid. Es el mismo recinto donde vive Jorge Javier Vázquez, quién tiene en propiedad dos mansiones. En concreto la de Carla cuenta con 800 metros cuadrados de espacio habitable y una parcela de 3.000. En total hay cinco habitaciones, ocho baños de lujo y un espectacular salón de 120 metros,

Carla quiere mudarse a otra casa

¿Por qué quiere vender esta formidable mansión después de estar tanto tiempo invirtiendo esfuerzo y dinero en ella? La revista ‘Marie Claire’ baraja una teoría que cada vez cobra más repercusión. Cabe la posibilidad de que Carla Barber quiera empezar una nueva etapa en Canarias. Su palacio de La Florida genera muchos gastos y no se puede utilizar como segunda vivienda, de ahí que la doctora quiera deshacerse del mismo.