Iba a ser la casa de sus sueños, pero el tiempo la ha convertido en la de sus mayores pesadillas. Y de ahí que haya puesto el cartel de Se vende. Carla Barber se ha decidido a poner a la venta el palacete de más de ochocientos metros cuadrados que adquirió hace ahora dos años a las afueras de Madrid. La vivienda, solo al alcance de unos pocos privilegiados, ha salido al mercado por nada más y nada menos que 6,5 millones de euros.

Si bien la médico​ y modelo española que optó por el título de Miss Mundo en 2011, no se ha pronunciado, todavía, al respecto de los motivos que la han hecho tomar esta tajante decisión; lo cierto es que todo apunta a una mudanza a Las Palmas de Gran Canaria, su tierra natal, donde ya ha se ha hecho con otra vivienda. «Ya tenemos casa en Canarias. Empiezo con mi carpeta: ‘hogar Las Palmas’. Estoy emocionada. Ya estoy con las fotos de inspiración para la que será nuestra casa», anunció hace escasos días a su más de un millón de seguidores en Instagram.

Sea como fuere, es digno de mención en este sentido, que Carla no hará sola la mudanza a las islas que forman el archipiélago español de Canarias, frente al noroeste de África. A la que fuera concursante de Supervivientes la acompañaran sus dos hijos fruto de la relación de poco más de un año que mantuvo con Joseph, el empresario de origen francés que ocupa un puesto de gerente de ventas en un importante grupo farmacéutico: Bastián y Bosco. Asimismo, está por ver si también se mudará con ella Carlos Rubí, el doctor formado en Medicina en la Universidad de Navarra en la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, a quien conoció a finales del pasado mes de febrero y comenzó una relación apenas unos meses después.

Esto último está en duda debido a las informaciones que aseguran que la relación entre Carla y Carlos está en la cuerda floja o incluso que ya ha llegado a su fin. De hecho, fue la propia Carla quien hizo saltar todas las alarmas con una publicación, hace varias semanas, en la que confesó que estaban siendo «semanas bastante complicadas» para ella. «La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón. Todo pasa para algo y estoy segura de que cada día soy más fuerte. Seguiré luchando cada día por mis hijos, por mi familia, por la gente que quiero y que me quiere. Porque así debe ser, hay que estar presente. La vida no es color de rosa», escribió.

Cinco habitaciones y ocho baños: así es el palacete

El inmueble a la venta, situado en la exclusiva urbanización de La Florida, en Madrid, dispone de 800 metros cuadrados distribuidos en más de 3.000 metros de parcela; y cuenta con cinco habitaciones, ocho baños, tres salones, una sala de estar acristalada y un jardín de estilo francés con piscina. Todo ello, claro, sumado a la reforma con la que la influencer adaptó cada rincón de su hogar a sus necesidades y la de sus dos hijos.

Se trata de un palacete con «todo el muro de un palacio del siglo XIX de la Castellana», que fue construido en el año 1963 y que Carla adquirió, según el consultor inmobiliario Guillermo Revilla, por no menos de siete millones de euros.