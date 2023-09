Las pistas que confirmarían la ruptura de Carla Barber y Carlos Rubí

Fue el pasado mes de junio cuando se descubrió la identidad del hombre que había logrado recomponer el corazón de Carla Barber tras su ruptura con el padre de sus dos hijos, Bastián y Bosco, de un año y tres meses respectivamente; Joseph, el empresario de origen francés que ocupa un puesto de gerente de ventas en un importante grupo farmacéutico y con quien mantenía una relación desde hacía algo más de año y medio.

Se trata ni más ni menos que del doctor Carlos Rubí que, formado en Medicina en la Universidad de Navarra en la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, ahora cuenta con un instituto a su nombre, con tres sedes en España: Mallorca, Madrid y Barcelona. La pareja se conoció a través de varios amigos y familiares en común, durante el mes de febrero, según contó Carla en su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Nos conocimos este 25 de febrero. Invité a comer a mi amiga Ana Rubí y a sus papis. Carlos vino con ellos. Ese día era el cumpleaños de mi abuela, que habría cumplido 100 años», explicó.

Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, la vida, al menos en lo que al amor se refiere, de la influencer, parecía todo un cuento de hadas. Pero nada más lejos a realidad. En las últimas horas, la situación sentimental de la ex Supervivientes podría haber dado un giro de 180 grados. Si bien hace tan solo una semana, Carla posaba junto al médico en la red social antes citada, mientras disfrutaban de la boda de unos conocidos por ambos; ahora son muchos los usuarios que apuntan que la modelo podría haber dicho ‘Hola’ de nuevo, a la soltería.

Ha sido la propia Carla quien ha hecho saltar todas las alarmas con una publicación en la que asegura que lleva «semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón. Todo pasa para algo y estoy segura de que cada día soy más fuerte. Seguiré luchando cada día por mis hijos, por mi familia, por la gente que quiero y que me quiere. Porque así debe ser, hay que estar presente. La vida no es color de rosa», ha escrito.

Stories de Instagram de Carla Barber / Instagram

Unas palabras a las que se han sumado otras de agradecimiento a los usuarios que la apoyan en estos difíciles momentos: «Gracias por cada mensaje, por vuestro cariño y por vuestro apoyo, por esos sentimientos buenos que atraviesan la pantalla. Gracias por querer mi bien y recordarme todas las cosas buenas que tengo. Gracias», ha zanjado.

Inmediatamente después, y ya con la bomba sobre la mesa, el periodista y tiktoker Abel Planelles, que ya desveló en su momento la ruptura de Carla y Joseph, ha confirmado que la canaria y el doctor «ahora mismo no son pareja». «El entorno de Carla me ha confirmado que han tenido una crisis muy importante esta semana y que Carlos Rubí habría sido quien ha dejado a Carla Barber», ha dicho, aunque con matices: «Carla es totalmente impredecible. A lo mejor mañana vuelven a estar juntos».