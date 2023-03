Todo lo que desconocías sobre Carlos Rubí, la nueva ¿ilusión? de Carla Barber

Pese a estar inmersa en la dulce espera de su segundo bebé, Carla Barber ha optado por dar un giro de 180 grados en su vida sentimental. Y es que, después de haber estado inmersa en una relación de dos años de duración con el padre de sus hijos, finalmente la modelo habría puesto punto final a su historia de amor y así lo admitía ella misma hace tan solo una semana a través de sus redes sociales, pidiendo respeto en tan complicada situación.

Sin embargo, lo que nadie podía llegar a imaginar es que el corazón de la ex concursante de Supervivientes volvería a estar ocupado días después de este comunicado por un compañero de profesión. Este no es otro que Carlos Rubí, un cirujano plástico que podría haber sido pieza clave a la hora de hacer que la ex de Diego Matamoros vuelva a creer en el amor, sobre todo teniendo en cuenta que todo apunta a que fue a finales del pasado mes de febrero cuando ambos comenzaron a entablar algo más que una amistad, a lo que quizá aún no se le puede llamar «pareja» como tal.

Pero, ¿cómo se conocieron Carla y Carlos? Según ha podido saberse, la hermana de este último es nada más y nada menos que Ana Rubí, ortodoncista y experta en rehabilitación oral y odontología estética. Precisamente, de esta última variante impartió un curso en el que tuvo de alumna a Barber, siendo así probablemente el nexo de unión de una de las que apunta a ser la pareja del año por excelencia. De esta manera, podría decirse que la doctora ya goza de una muy buena relación con su cuñada, motivo por el que a lo largo del tiempo se han mostrado mutuamente el afecto que se tienen a través de redes sociales, sumándose a este amor también la que podría ser la suegra de la modelo.

Sea como fuere, lo cierto es que Carlos Gabriel Rubí Oña podría haber ocupado por completo el corazón de la doctora, siendo él también un rostro muy conocido dentro del mundo de la estética. Este profesional nació en Bilbao y tiene unos años más que Carla, habiéndose licenciado en Medicina en la Universidad de Navarra para posteriormente especializarse en Cirugía Plástica y Reparadora y completar su formación en hospitales conocidos en todos los rincones del planeta. Por si fuera poco, también ha tenido oportunidad de colaborar en programas de cirugía humanitaria pediátrica para tratar malformaciones congénitas.

Dada su pasión por el mundo de la medicina, Carlos decidió emprender a la hora de dirigir la Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de un hospital privado de Palma de Mallorca. Además, también ha creado su propios instituto. Sin duda alguna, una serie de labores que ocupan gran parte de su tiempo, el cual aprovecha tanto en Palma de Mallorca, como en Barcelona y Madrid. Y para poner el broche de oro a su impecable trayectoria, cabe destacar que también ha sido profesor de universidad y ha recibido varias becas y premios que avalan su carrera, la cual probablemente le haya unido a Carla Barber.