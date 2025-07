El infierno de Carmen Alcayde tras ‘Supervivientes’: su salud está en riesgo por este motivo

Un mes ha pasado desde que las luces del plató de Supervivientes 2025 se apagaron tras una de las ediciones más exigentes de los últimos años. En OKDIARIO hemos informado desde el principio y tenemos novedades. La audiencia ha pasado página, el ritmo de la televisión sigue su curso, pero no todos los que participaron en la aventura pueden decir lo mismo. Para Carmen Alcayde, la experiencia extrema en Honduras ha dejado una huella que va más allá de las cámaras: un problema de salud que ha encendido todas las alarmas y que, por su propia condición física, podría tener consecuencias más graves de lo esperado.

Durante semanas, Carmen fue una de las concursantes más activas del reality, entregada al juego y sin apenas poner límites a su exposición al sol. Pero ahora, cuando pensaba que solo le quedarían recuerdos y anécdotas de la experiencia, ha tenido que enfrentarse a un diagnóstico inesperado. Según ella misma ha relatado en el programa Fiesta, los análisis médicos realizados tras su regreso revelaron algo insólito: su nivel de vitamina D es tan elevado que ha alcanzado el rango tóxico.

«Llegué muy morena, tomaba mucho el sol. Me ha salido la vitamina D en rango tóxico. Me asusté», admitió con la franqueza que la caracteriza. Y no es para menos. Aunque es común que los participantes de Supervivientes sufran transformaciones físicas debido a la falta de alimento o al esfuerzo constante, no es habitual que un exceso de vitamina D se convierta en una amenaza tan concreta. En su caso, la preocupación va aún más allá, pues nació con un solo riñón, lo que convierte cualquier alteración metabólica en un asunto serio.

La vitamina D, necesaria para múltiples funciones del organismo, puede convertirse en un problema cuando sus niveles se disparan. El cuerpo la sintetiza de forma natural al exponerse a la luz solar, pero una exposición excesiva y continuada puede producir un desequilibrio con consecuencias físicas importantes. Fatiga, náuseas, debilidad muscular y complicaciones renales son solo algunos de los síntomas asociados. En su caso, el temor se multiplicó al conocer el diagnóstico. «Me preocupa todavía más porque tengo solo un riñón de nacimiento. El médico me ha dicho que no me preocupe. Es que era casi garífuna en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí me habrá bajado la vitamina D», reconoció.

El problema de Carmen Alcayde

El consejo médico ha sido tajante: evitar cualquier suplemento vitamínico, suspender toda exposición al sol y no abandonar bajo ningún concepto el uso de protector solar. A ojos de cualquiera, podrían parecer medidas sencillas, pero para alguien con la vida activa de Carmen se trata de un cambio de hábitos que marca un antes y un después. Su estilo de vida, su agenda, incluso su rutina estética, tendrán que ajustarse por completo durante los próximos meses.

Este contratiempo ha supuesto un golpe emocional y ha puesto sobre la mesa un tema que rara vez se discute: las secuelas físicas reales que deja un reality de supervivencia. Más allá del espectáculo televisivo, los cuerpos de los concursantes quedan expuestos a una resistencia límite. No es la primera vez que sucede, y seguramente no será la última, pero el caso de Carmen Alcayde recuerda que el desgaste no termina con la gala final. Lo que el espectador no ve, lo que ocurre cuando se apagan las cámaras, puede ser incluso más duro que lo que se vive en pantalla.

Las consecuencias de ‘Supervivientes’

Carmen no está sola en esto. Otras compañeras de edición también han sufrido las consecuencias de su paso por el programa. Makoke, por ejemplo, ha tenido que resolver un problema dental que venía arrastrando y que, tras las duras condiciones en la isla, terminó por agravarse. No obstante, ha sido Borja González, ganador de la edición, quien ha desvelado el listado más preocupante de secuelas físicas: esguince en el pie, fisura en las costillas, lumbalgia y sobrecarga cervical. Su testimonio fue demoledor: «Una semana más y vuelvo sin un brazo». Una frase que, aunque dicha en tono irónico, evidencia el nivel de exigencia física que impone el formato.

La situación de Carmen Alcayde, sin embargo, tiene una dimensión especial. La combinación de su problema renal congénito con el exceso de vitamina D ha generado una alerta que va más allá del simple reposo. Los médicos no descartan que los niveles vuelvan a estabilizarse, pero advierten que será necesario un seguimiento riguroso. De momento, deberá evitar el sol durante el verano, algo que en su vida profesional y social no será tarea sencilla. También se ha eliminado cualquier suplemento alimenticio que contenga vitamina D, para permitir que el cuerpo vuelva por sí solo a niveles normales.

Este tipo de experiencias debería invitar a una reflexión más profunda sobre la supervisión médica. Recordamos que Mediaset, responsable del formato, realiza controles estrictos antes, durante y después del concurso. Pero los efectos a medio y largo plazo, como se ha visto en esta edición, no siempre son previsibles. Es precisamente por eso que casos como el de Carmen deben servir como advertencia a futuros concursantes. La televisión entretiene, sí, pero los cuerpos que viven ese entretenimiento pagan un precio muy alto.