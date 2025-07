Giro radical en la boda de Makoke y Gonzalo: la decisión que va a enfadar a más de uno

Cuando Makoke abandonó la isla de Supervivientes, lo hizo con algo más que un título de finalista: lo hizo con un plan de vida que incluía dar el paso definitivo con su pareja, Gonzalo Fernández. La ex modelo no tardó en anunciar que se casará en septiembre, pero lo que parecía una boda más entre rostros conocidos del panorama mediático ha dado un giro que ha sorprendido incluso a los más acostumbrados al universo de la prensa rosa. En una entrevista publicada en una conocida revista, Makoke ha compartido todos los detalles de un enlace que se aleja de lo convencional y que ya ha generado revuelo por una decisión que va a molestar a algunos de sus antiguos compañeros de plató. En OKDIARIO tenemos todos los datos y sabemos cuáles son sus planes.

El 12 de septiembre es la fecha marcada en rojo en el calendario de la pareja. Ese día, Makoke y Gonzalo se darán el «sí, quiero» en uno de los escenarios más idílicos de la isla de Ibiza: la Hacienda Na Xamena, un enclave privilegiado con vistas espectaculares al Mediterráneo. Para los novios, la elección de este lugar no es fruto del azar ni del deseo de impresionar, sino de un simbolismo íntimo. «Nos casamos en el mismo lugar en el que nos enamoramos», ha afirmado la colaboradora, revelando que fue allí donde comenzó su historia hace dos años.

La decisión que ha tomado Makoke

Lejos de las bodas mediáticas plagadas de protocolo y de invitados vestidos de gala, Makoke y Gonzalo han optado por un enlace íntimo y civil. Será una ceremonia al aire libre, sin imposiciones estéticas, en la que los invitados vestirán de forma relajada, con un estilo bohemio chic que se adapta al entorno natural del acantilado. «Sin gente vestida de pingüino ni corbatas», han aclarado los novios, dejando claro que desean celebrar el amor sin artificios ni convencionalismos. Las alianzas, eso sí, serán clásicas, como las de toda la vida, en oro amarillo y con valor sentimental.

Más allá de lo estético, lo que realmente ha provocado sorpresa es la lista de invitados. O mejor dicho, las ausencias. Makoke ha confesado sin tapujos que no piensa invitar a sus compañeros de televisión, una decisión tajante que rompe con la costumbre en este tipo de enlaces. «De Fiesta no voy a invitar a nadie, no son mis amigos», ha asegurado. Una afirmación que no deja lugar a interpretaciones y que deja fuera a muchos rostros habituales del medio. Aun así, hay excepciones: Marta López, su amiga personal, sí estará presente. También Aurah Ruiz, quien ya tuvo el gesto de invitar a Makoke a su boda con Jesé Rodríguez.

La celebración tendrá un carácter exclusivamente adulto. La colaboradora ha aclarado con rotundidad que no habrá presencia infantil en el evento: «No hay niños». Ni sus nietos, ni otros menores formarán parte del gran día, una decisión que responde al deseo de mantener un ambiente más íntimo y enfocado en los adultos. En línea con esta elección, los padrinos también serán personas muy cercanas: Javier Tudela, el hijo de Makoke, ejercerá como padrino del enlace, mientras que la hermana de Gonzalo lo hará como madrina, consolidando así la intención de mantener todo dentro del ámbito familiar.

Makoke, más enamorada que nunca

Makoke atraviesa una etapa especialmente dulce, tanto en lo personal como en lo emocional. Tras varias relaciones mediáticas y una larga exposición pública, parece haber encontrado la estabilidad que tanto ansiaba. Según ha confesado, la relación con Gonzalo ha supuesto un antes y un después en su vida sentimental. «Nunca había amado como lo hago ahora», asegura, añadiendo que es la primera vez que se ha sentido tan correspondida. Para ambos, el amor se vive desde la libertad, sin dependencia económica ni exigencias externas, un planteamiento que les permite disfrutar de la relación de una forma más madura.

Aunque muchos esperaban una boda repleta de rostros populares, flashes y reporteros, Makoke y Gonzalo han preferido apostar por la autenticidad. Una ceremonia pequeña, lejos del bullicio mediático, pero cargada de simbolismo.

Adiós a los problemas de la colaboradora

Este enlace no sólo simboliza el inicio de una nueva etapa, es una ruptura con muchos aspectos del pasado. La ausencia de Kiko Matamoros, de Carmen Alcayde y de los miembros del Team Montoya en la lista de invitados deja clara la intención de Makoke de mirar hacia adelante sin cargas emocionales. «Me encantaría que viniesen todos menos el Team Montoya. Carmen Alcayde, por supuesto que no», ha declarado, zanjando cualquier posibilidad de reconciliación con algunos de sus antiguos compañeros de realities y televisión.

El ambiente que se respira en torno a esta boda es diferente. No hay expectativas de un desfile de celebrities ni de exclusivas que dependan del número de famosos presentes. Es, más bien, un encuentro familiar, entre personas muy cercanas, que han acompañado a la pareja durante estos dos años de relación.

La decisión de mantener el perfil bajo puede parecer arriesgada para algunos, pero para Makoke representa la manera más coherente de vivir este momento tan especial. Después de años en el foco mediático, la colaboradora ha optado por una celebración que prioriza lo emocional por encima del espectáculo.