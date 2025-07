El pasado mes de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la gran gala final de Supervivientes 2025. El popular formato de supervivencia se ha convertido en uno de los más vistos y conocidos de la parrilla televisiva española. Por ello, cada edición es esperada con muchas ganas por parte de los espectadores. Una aventura por Honduras que, este año, ha querido vivir Carmen Alcayde. Y es que, la colaboradora televisiva siempre ha mostrado su deseo de formar parte de esta aventura que ofrece Mediaset España. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que ha tenido la oportunidad.

Carmen Alcayde no ganó el concurso. De hecho, tampoco llegó a clasificarse como finalista. Pero, su temporada por la isla le ha bastado para vivir la experiencia de primera mano, tanto en lo bueno como en lo malo. Y es que, como es bien sabido por todos, cuando se pasa tanto tiempo viviendo penurias, el cuerpo tiende a revelarse. Los efectos secundarios de Supervivientes son reales y, aunque no todos los participantes sufren lo mismo, es difícil salir ileso. De hecho, cuando salen del reality, son obligados a realizarse una serie de estudios médicos para comprobar que todo esté en orden. Todo ello a pesar de que, incluso en Honduras, están permanentemente controlados por profesionales de la salud.

Como colaboradora de Fiesta, Carmen Alcayde se ha sincerado en el programa y ha hablado de su situación. Pues, aunque no padece ningún tipo de dolencia grave, si que está viviendo los efectos secundarios de estar tantos días en los Cayos Cochinos. «Llegué muy morena, tomaba mucho el sol», comenzó explicando. Unas palabras que eran escuchadas por sus compañeros, los cuales se encontraban presentes en el plató.

«Me ha salido la vitamina D en rango tóxico. Me asusté», confesó. Con estas palabras, la colaboradora valenciana ha confesado que, incluso, el haber estado tomando el sol con moderación tiene sus efectos. «Me preocupa porque tengo solo un riñón de nacimiento. El médico me ha dicho que no me preocupe. Era negra en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí saldrá baja», indicó.

Por lo tanto, Alcayde ha decidido dejar de tomar el sol para poder recuperarse lo antes posible. Cristian Toro ha querido comentar su caso y le ha explicado que el resultado de sus análisis médicos es normal, pues no tenía una dieta regular y por eso se generan «desequilibrios».

Cabe señalar que, según se ha publicado, la toxicidad por vitamina D provoca demasiado calcio en sangre. Esta situación puede dañar los riñones y alterar el ritmo cardíaco. Un resultado que la colaboradora televisiva quiere evitar, por obvias razones. Asimismo, en su caso, debe cuidarse mucho más debido a que solo cuenta con un riñón.

«Me lo detectaron por casualidad en un chequeo por una apendicitis. Llevo una vida totalmente normal, solo tengo que tener cuidado con algunas cosas como los antiinflamatorios, que son perjudiciales», explicó en el programa de Telecinco.