Makoke confiesa por fin quién será el padrino de su nueva boda: "Me hace mucha ilusión"

Makoke se casa por tercera vez. La modelo, colaboradora e influencer pasará por el altar para formalizar su relación con Gonzalo, un empresario que le ha robado el corazón. Después de separarse de Kiko Matamoros emprendió varias aventuras sentimentales, una de ellas con Tony Spina, conocido por su participación en el famoso programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Sin embargo, el único que se ha quedado en la vida de Makoke es Gonzalo, quien dentro de muy poco se convertirá en su nuevo marido.

Los enamorados se han sentado en el plató de ¡De Viernes! para comunicar la noticia y la andaluza ha desvelado quién va a ser el padrino de su nueva boda: su hijo Javi, con quien mantiene una bonita conexión. Tanto él como Anita, la otra hija de la modelo, aceptan el enlace matrimonial y están encantados con la idea.

Makoke y su novio Gonzalo. (Foto: Telecinco)

«A los primeros que llamamos fue a su hermana y mis hijos. Los dos se pusieron a llorar. Yo llorando, Anita llorando, Javi llorando… No se lo esperaban. Fue muy bonito», ha empezado diciendo Makoke en el programa presentado por Santiago Acosta. «El padrino será mi hijo, por supuesto. Pero no me he planteado el papel que pueda tener Anita, quizás leer… no sé». Ha dado estas declaraciones delante de Gonzalo, quien la miraba muy atento, sin perder la sonrisa.

«Es la mujer de mi vida, es mi media naranja (…) Ha sido un año maravilloso, lleno de primeras veces… Me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Estoy loco por ella», ha comentado el empresario mientras recalcaba que está «absolutamente» enamorado de su futura mujer.

Los detalles de la boda de Makoke

La primera vez que Makoke se vistió de blanco fue para casarse con Javier Tudela, un empresario que con el paso del tiempo se convirtió en el mayor enemigo de Kiko Matamoros, su segundo marido. El matrimonio con el colaborador duró muy poco, pero ahora todo esto forma parte del pasado. La influencer ha dejado atrás las sombras de su pasado para empezar una nueva vida junto a Gonzalo.

Makoke en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Es el hombre de mi vida, no puedo estar un día sin verlo. Me hace mucha ilusión», ha explicado justo después de anunciar su boda. Es la primera vez que el empresario pisa un plató de televisión, pues es bastante discreto y siempre ha intentado estar al margen de los medios.

Makoke y su novio han confirmado que la boda será «exótica» y tendrá 150 invitados, entre los que se encuentran Aurah Ruiz, actual concursante de Gran Hermano Dúo.

Así fue la pedida de mano

Gonzalo ha explicado cómo le pidió matrimonio a Makoke. Fue en las Islas Griegas. «Yo llevaba el anillo en mi mochila en todos los puertos buscando donde mejor hincaba la rodilla», comenta en tono de humor.

«Reservé en un restaurante precioso, hablé con el dueño para elegir la mesa desde la que se viese la puesta del sol… «, ha contado el invitado de ¡De Viernes!. «Estaba nerviosísimo con el anillo debajo de la mesa, me daba muchísima vergüenza… Y ella me dijo: ¡Qué haces, loco! y de repente se pusieron todos a aplaudir».

Antes de terminar su entrevista ha recalcado que por fin ha encontrado a la mujer que estaba buscando: «Es amiga, amante, compañera de viaje, es disfrutona como yo… maravillosa, es una pasada de madre y de abuela».