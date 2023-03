Increíble reacción de una camarera en Irlanda que termina contestándole a sus jefes: «no me da la gana»

Una camarera española que trabaja en Irlanda ha mostrado su educación o falta de ella al hablar en redes sociales sobre una petición de sus jefes. Lo que le piden, quizás no entre dentro de sus funciones, pero su respuesta es una falta de respeto a los clientes y a los abuelos de todo el mundo. Una mujer que ya se ha convertido en viral y representa a una generación que viaja por el mundo en busca de mejores sueldos que los que encuentra en España.

La reacción de una camarera en Irlanda que termina contestándole a sus jefes

El dueño del bar en el que trabaja esta camarera le pide que además de atender a las mesas, entable un poco de conversación que unos clientes asiduos. Por la manera en la que se expresa, se trata de un pueblo en el que acuden los habitantes de toda la vida en busca de un poco de entretenimiento.

Un café, una cerveza y un poco de conversación con una joven que viene de lejos. Pero nada más lejos de la realidad, la camarera dice que no es su trabajo hablar con los clientes a los que trata de forma totalmente despectiva. Son personas mayores y con la forma de dirigirse entre ellos es capaz de ofender, no solo a ellos, sino a todos los abuelos del mundo.

Según dice orgullosa en un vídeo viral: “¿Tú me tienes que decir a mí con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que estar yo aquí hablando con estos señores? No me da la gana”. Piensa ella de forma totalmente radical, sin que den opción a mandarle algo que no supone un plus, simplemente saludarles o presentarles.

A estos señores la camarera parece que no le gustan demasiado: “¿Tengo que hablar con señores de 200 años, desdentados y que no entiendo lo que me dicen?”. De esta forma se dirige a los clientes habituales del bar. Personas mayores que por desgracia ya no tienen dientes o les cuesta un poco más comunicarse.

Las respuestas a este vídeo no se han hecho esperar. Hablando sobre las funciones de esta camarera y si debe o no hablar con estos clientes que son los que pagan su sueldo a final de mes. Este vídeo viral es uno más de muchos en los que se relata la experiencia de jóvenes que están fuera por trabajo como esta mujer.