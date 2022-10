El impresionante cambio de vida de Javián, de OT1

Francisco Javier Antón, más conocido en la pequeña pantalla por Javián se hizo conocido por su participación en Operación Triunfo. La primera edición de este programa tuvo una gran repercusión y muchos de los triunfitos que pasaron por sus escenarios han conseguido crear toda una carrera musical estos años. La experiencia no fue sencilla y muchos tuvieron que enfrentarse a sus propias inseguridades, pero en ‘OT: El reencuentro’ pudimos saber más sobre ellos.

El paso de Javián por Operación Triunfo

Cuando Javián coincidió por primera vez con los platós de ‘Operación Triunfo’ no contaba con una gran formación como cantante. Él mismo contó en el reencuentro de triunfitos que «Cuanto yo entré en el casting llevaba un tiempo en una orquesta y me vi frente a un grupo de personas que llevaban toda la vida cantando. Un concurso de cantantes y yo no era cantante, ahí empezaban mis traumas, mis complejos… Pensar que era el peor».

Los inicios de este concursante no fueron sencillos en el programa, pues no tenía mucha experiencia en el mundillo de la música. Hasta la aparición en el talent show, se había dedicado a lo que había podido, iba combinando pequeños trabajos que encontraba, pero siempre se había interesado por el mundo de la música, siendo el heavy-metal, su gran pasión. Este género musical tampoco encajó con el formato «Yo era heavy hasta la médula, pero en ‘OT’ no me quedó más remedio que meterme en el traje de un cantante latino para mantener mi continuidad» comentaba Javián sobre tu trayectoria.

Pareció no encajar con el programa tanto como otros de sus compañeros y su trayectoria fue una de las más cortas. Fue el tercer expulsado de la edición y él mismo comentaba que el programa había sido una experiencia complicada de gestionar, así como la fama. «Para mí ‘OT’ fue morir y volver a nacer en la misma existencia. Al principio estaba traumatizado y no quería salir a la calle, tenía pánico. Fue una experiencia tan fuerte que a día de hoy todavía me cuesta digerir» contaba en el reencuentro de triunfitos.

‘Fórmula Abierta’ y su faceta como empresario

Después de salir de OT, en 2002 formó el grupo ‘Fórmula Abierta’ junto a Geno, Álex y Mireia y con más de 300 conciertos y grandes éxitos en sus espaldas, siguieron trabajando y hasta consiguieron un disco platino por su primer álbum. Aún con el éxito, el grupo se disolvió en 2004 y Javián apostó por colaborar con bandas de rock y acabar sus estudios de ingeniería técnica industrial mientras se mantenía vinculado al mundo de la canción.

También lo pudimos ver en varios musicales como ‘Judas’ o ‘Peter Pan’ e incluso participó en dos realities en Telecinco, concretamente ‘Supervivientes: Perdidos en Honduras’ en 2007 y en ‘GH. El reencuentro’. Paralelamente y sabiendo que la fama tiene fecha de caducidad en muchas ocasiones, se animó a montar varios negocios. Dos de los más notables son dos heladerías en Punta Umbría, Huelva, pues llevan más de 15 años funcionando.

Además, toca en varias bandas de rock y es profesor en la Escuela de Artistas de Sevilla y en la academia Eduinnova, pudiendo dedicarse a sus negocios sin tener que renunciar a la música por ello. Incluso en 2017 se animó a presentar su candidatura para Eurovisión con el tema ‘No somos héroes’, pero no pasó a la ronda final de la selección.

Javián se define como un hombre feliz, vive en Sevilla y está casado con Paqui, la mujer con la que lleva 21 años y que conoció en una orquesta antes de pasar por Operación Triunfo. «Tengo todo lo que deseo, soy una persona con mucho éxito» afirmaba el guitarrista que ya conquistó a muchos de sus fans en la pequeña pantalla.