¡Harry Styles nos conquista! El bonito gesto que ha tenido con una fan en silla de ruedas

No es ningún secreto. Los conciertos que Harry Styles ha organizado en España pasarán a la historia. Ya se han convertido en un éxito. Su primera parada fue en Barcelona el 12 de julio. Miles de fans se rindieron a sus pies y le demostraron que estaban dispuestos a seguir sus pasos allá donde fuera. Llevaba mucho tiempo sin pisar suelo español, por eso había tanta expectación. Está recibiendo muy buenas críticas, ha demostrado ser un gran profesional y lo más importante es que también ha desvelado cómo es cuando se apagan las cámaras.

Harry Styles ha tenido un gesto muy bonito con una fan que estaba en silla de ruedas. Podríamos decir que esta anécdota le ha robado protagonismo a todo lo demás, a pesar de que los expertos aseguran que los espectáculos han sido perfectos. Ha ofrecido su mejor versión. Ha cantado mejor que nunca y ha conseguido que su carrera en España esté todavía más asentada.

El emotivo gesto de Harry Styles

El cantante estuvo en Barcelona antes de poner rumbo a Madrid para su segundo espectáculo, que se celebraba el 14 de julio. Como no podía ser de otra forma, agotó las entradas y sus seguidores se quedaron sin palabras al escucharle, pero eso es otra historia. Lo que nos interesa es saber qué pasó antes de coger el avión y trasladarse a la capital de España.

Harry fue al aeropuerto de Barcelona y descubrió que muchos fans estaban allí esperando para hacerse una foto con él. En un primer momento pidió calma porque la situación estaba a punto de descontrolarse, pero después accedió a las peticiones de sus seguidores.

Los guardaespaldas de Harry pusieron orden y controlaron la emoción del público, pero el artista no pudo evitar emocionarse al ver que tanta gente quería una foto con él. Por ese motivo se saltó el protocolo y se acercó a su grupo de seguidores. Se hizo fotos con todos y descubrió que uno tenía problemas para acercarse porque estaba en silla de ruedas, así que dio un paso adelante y se fotografió con él. Esta anécdota ha llenado de emoción a todo su público.

El lado más desconocido de Harry

El cantante británico saltó a la fama gracias al mítico grupo One Direction. En una de sus entrevistas aseguró que se sentía muy afortunado de haber pertenecido a la banda. En ningún momento se sintió solo y pudo compartir el éxito con sus compañeros. No le pasó como a otros cantantes que pertenecían a grupos parecidos y competían entre ellos. Su caso fue distinto. “Veo a las personas que pasaron por lo mismo que nosotros, pero por su cuenta. No puedo imaginar haber hecho eso, de verdad. Me siento muy afortunado de que siempre nos tuviéramos los unos a los otros para lograr una unidad”.

El éxito del cantante

Anécdotas como la de Barcelona demuestran que Harry está en su mejor momento. Por fin ha podido tomar las riendas de su carrera y poder emprender aventuras por sí mismo. “Pasábamos por grandes momentos en la banda y siempre se sentía como un alivio. Era como, ‘Oh, no fallamos’, pero nunca sentí que celebraba nada”, reconoció sobre sus éxitos en One Direction.