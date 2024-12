Giro en el tiempo confirmado: Mario Picazo pone fecha exacta a la llegada del aire ártico

Mario Picazo pone fecha exacta a la llegada del aire ártico, un cambio de ciclo que puede llegar a ser el que nos marque el próximo puente. Son tiempos de ver llegar una serie de elementos que serán la antesala de un invierno que está mucho más cercano a lo que nos imaginaremos. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que serán fundamentales y que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. Habrá llegado el momento de pensar en un cambio radical al que debemos enfrentarnos.

El experto Mario Picazo tiene muy claro qué está a punto de pasar, la llegada del aire ártico está a punto de ser una dura realidad que se convertirá en esencial en estos días. Estaremos luchando contra un invierno que llegará a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Por lo que, debemos empezar a visualizar determinadas transformaciones que serán una realidad en todos los sentidos. Se acerca el invierno y lo hace a toda velocidad en un tiempo en el que todo es posible, de la mano de este cambio al que debemos enfrentarnos.

El tiempo dará un giro confirmado

El giro que nadie esperaría se ha acabado convirtiendo en una nueva realidad, por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante. A las puertas del primer puente de diciembre, de la antesala de las fiestas de Navidad, conocer la realidad puede ser fundamental.

Lo que nos dice Mario Picazo podría acabar siendo una pequeña parte de lo que está por llegar. Un destacado cambio de guion en el que todo es posible. Tendremos que estar muy pendientes de esa nueva realidad que acabará marcando un aire ártico que nos golpeará con fuerza.

Los mapas del tiempo nos indican que se avecina un importante desplome de las temperaturas que nos alejará de lo que sería habitual. En su lugar, tendremos un cambio radical que puede ser determinante en muchos sentidos. Tocará estar pendiente de una serie de elementos que son claves y que pueden ser fundamentales.

Es el momento de sacar la ropa de invierno y de esperar un importante cambio para el que quizás no estaremos del todo preparados. Tenemos que empezar a visualizar un giro de guion que podría acabar siendo destacado en unos días en los que el invierno estará más cerca.

Los expertos del canal de El Tiempo no tienen ninguna duda de lo que nos está esperando, estamos ante un destacado cambio de ciclo que aparecerá con la llegada del aire ártico. Una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos advierten además del descenso de temperaturas que afectará a todo el país, uno de los principales problemas será la nieve. «Además de frío, este primer golpe invernal que llegará a España durante el Puente de Diciembre va a traer nevadas. La nieve caerá en cotas medias y bajas y los acumulados pueden ser muy significativos en algunas zonas de montaña».

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «El sábado por la tarde comenzarán a producirse nevadas en el norte peninsular, en la Cantábrica y Pirineos principalmente, aunque también en el norte del Ibérico con cotas que irán bajando hasta los 1000 metros. De cara al domingo y el lunes, las cotas bajarán hasta los 500-600 metros».

Las principales zonas afectadas por estas nevadas intensas serán: «El área pirenaica será la zona de España que más nieve reciba durante este episodio. Al menos hasta el lunes los acumulados pueden acercarse al metro de nieve. La cota bajará el domingo a los 500 metros y hasta el martes no se descarta que sigan nevando a cualquier cota. La Cordillera Cantábrica será también otra zona muy favorecida por las nevadas en los próximos días. El sábado comenzará a nevar a partir de los 1000 metros al igual que en Pirineos pero el domingo la cota también bajará hasta los 500-600 metros. El norte del sistema Ibérico también puede acumular varios centímetros de nieve. Aunque no sean tan copiosas con en los casos anteriores, no se descarta sumar más de medio metro de nieve hasta el lunes. Las cotas también bajarán hasta los 500-600 metros. En esta ocasión la nieve llegará a la zona centro. Aunque se esperan nevadas mucho más débiles que en el norte de la península, en el sistema Central y también en la Sierra de Madrid la nieve haría acto de presencia. La última previsión apunta a que en Sierra Nevada y otras zonas de las sierras del este de Andalucía podrían recibir algunos copos. Allí se producirían de cara a lunes de la próxima semana».