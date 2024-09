Fue la concursante más querida de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’: así está ahora Lety

Lety Hilton, una de las concursantes más recordadas de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ (QQCCMH), sigue siendo un nombre que genera curiosidad entre los seguidores del programa. Aunque han pasado muchos años desde su aparición en la tercera edición, el público no le ha olvidado. Su vida ha dado giros interesantes que le han llevado a alejarse del foco mediático. A continuación desvelamos en qué punto se encuentra y por qué hay tanta expectación al respecto.

En su momento, Lety Hilton se convirtió en una de las participantes más queridas de ‘QQCCMH’. Su carisma y personalidad le convirtieron en una de las grandes protagonistas de la temporada, pero no supo mantenerse en televisión. Aunque no logró conquistar el corazón de Leo, el hombre al que quería enamorar en el concurso de Cuatro, su presencia dejó huella en los espectadores. Su estilo extravagante y sus comentarios irónicos, como la famosa frase «yo antes era pija, pero fui a un after y se me cayeron las perlas», le catapultaron al éxito.

Han pasado más de diez años desde entonces. Lety ha intentado volver a la televisión en varias ocasiones, pero su vida ha adquirido un rumbo completamente distinto. En 2016 regresó a la pequeña pantalla para participar en otro programa de citas, ‘First Dates’. Sin embargo, su búsqueda del amor en este formato tampoco fue exitosa. El mundo del espectáculo le generaba mucha atracción, así que dio un paso más y se presentó a otro programa de Mediaset.

La última vez de Lety Hilton en televisión

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria televisiva fue su paso por ‘Cámbiame VIP’ en 2017. En este programa, conocido por sus transformaciones estéticas, dejó atrás su característico moño pelirrojo que la había acompañado durante años. En su lugar adoptó una melena rubia que simbolizó un cambio importante en su imagen. Fue su última vez en la pequeña pantalla. A partir de este instante comenzó a alejarse y actualmente su vida es muy distinta.

Lety vive en Ibiza, la ciudad que tantas veces mencionó durante su paso por ‘QQCCMH’. En la isla balear ha encontrado su verdadero propósito. Trabaja como relaciones públicas para varias discotecas y locales de ocio nocturno. En este entorno ha logrado combinar su pasión por la fiesta y la vida social con una carrera que le permite disfrutar del estilo de vida que siempre soñó.

Ibiza es conocida por ser uno de los destinos más exclusivos y vibrantes de Europa y Lety ha sabido aprovechar las oportunidades que la isla le ofrece. Su trabajo en el sector del ocio le ha permitido mantenerse en contacto con celebridades, turistas y figuras de la vida nocturna, todo ello sin la presión mediática que vivió durante sus años de televisión. A pesar de su fama, ha preferido mantener un perfil bajo y centrarse en su vida personal.

Las redes sociales de Lety

A través de su cuenta de Instagram, Lety comparte destellos de su vida actual. Con más de seis mil seguidores, la ex concursante de ‘QQCCMH’ se muestra muy activa en redes sociales, donde promociona los eventos en los que trabaja y comparte momentos de su día a día. A pesar de su popularidad en la televisión, ha optado por un estilo de vida más discreto, manteniéndose al margen de las polémicas.

Aunque ha dejado atrás su faceta televisiva, su impacto en la cultura popular sigue presente. Para muchos, es el ejemplo de cómo una persona puede reinventarse después de haber sido una figura mediática. Su vida en Ibiza, lejos de los platós y de la presión de la fama, le ha permitido encontrar un equilibrio entre lo que le apasiona y una carrera exitosa en un ámbito totalmente distinto.

‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ ha vuelto a Cuatro

El regreso de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ a Mediaset ha vuelto a poner en el punto de mira a antiguos participantes, entre ellos Lety Hilton. Sin embargo, parece claro que ella ya no quiere saber nada del mundo del entretenimiento. A pesar de las constantes preguntas sobre si volvería a participar en un programa, por ahora parece estar disfrutando plenamente de su nueva etapa.

La séptima edición de ‘QQCCMH’ ha despertado la nostalgia de los seguidores del formato, quienes recuerdan con cariño a Lety y a otras concursantes emblemáticas. Sin embargo, la televisión ha cambiado y se ha iniciado un proceso que no tiene marcha atrás. También debemos tener en cuenta a rostros como David Olid o Rafa Mateo, dos jóvenes que alcanzaron el éxito gracias a Cuatro y que también han modificado su hoja de ruta para convertirse en personas anónimas.