Lola Flores cumpliría hoy 100 años, ‘La Faraona’ se fue demasiado pronto, en 1995, dejando tras de sí una vida marcada por los éxitos. Fue una mujer que se adelantó a su tiempo, consiguió contratos millonarios, vivió el amor intensamente en total libertad y estuvo siempre rodeada de su increíble familia. Hoy recordamos a un símbolo de nuestro país, la Lola de España, una artista sin igual que dejó huella. Estas son las frases más famosas y graciosas de Lola Flores que pasarán a la historia.

Lola Flores tiene una serie de frases famosas y graciosas que pasarán a la historia

«Si me queréis, ¡irse!». El 25 de agosto de 1983 Lolita se casaba con Guillermo Furiase. Lola Flores en un arranque de los suyos, invitó a toda España a esa boda. El público le respondió llegaron más de 5.000 personas con lo cual, tuvo que pronunciar su frase mítica. Solo así pudieron marcharse y conseguir que la boda se celebrada.

«A lo mejor pido en la caja que me la metan….la bata de cola» Esta frase la pronunció en el programa «La Clave» de José Luis Balbín, al preguntarle por qué abandonó la bata de cola y ella responde: «Pero cuánto hace que no me véis. Si no me la quito. Moriré con ella, no en el escenario, por supuesto. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan».

«Si una peseta me diera cada español» Los problemas con Hacienda la llevaron a tener que vender varias propiedades para hacer frente a una deuda millonaria. En 1987 llegó a sugerir que si un español le regalaba una peseta acabaría con sus problemas con la Agencia Tributaria de inmediato.

«Los que me han hecho daño, los políticos que me han hecho daño, ellos serán sustituidos, yo no tengo sustituta, me moriré siendo Lola Flores». Sentenciaría ‘La Faraona’ en una frase lapidaría, las leyes y los políticos que la habían perseguido cambiarían, ella siempre sería la misma.

«Rocío, eres una piedra dura de Chipiona»

Lola Flores se llevaba muy bien con Rocío Jurado, se admiraban mutuamente y realizaron más de una actuación juntas. Rocío correspondió a esta frase con un: «Porque tú eres la más diosa de todas. Gracias Lola por existir». «La faraona» dijo emocionada: «Yo también quiero decirte Rocío que yo soy una persona muy sensible. He escuchado cantar mucho, mucho bailar, he visto muchas cosas grandes, mi vida. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar». Una frase que ha sido mítica.