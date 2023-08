Frank Cuesta rompe su silencio tras la mordedura de una víbora: las durísimas consecuencias que sufre

Frank Cuesta compartió en su cuenta de Twitter el pasado 3 de agosto una imagen de su pulgar izquierdo ensangrentado a consecuencia de una mordedura de una víbora en Tailandia, donde reside desde hace años. Junto a la imagen el carismático presentador publicó un mensaje en el que comunicaba a sus seguidores que tuvo que acudir a un hospital para recibir ayuda profesional, «De momento sigo vivo, es una mordedura muy rara que provoca un dolor brutal». Debido a la leucemia que padece, Frank no pudo usar un anti-veneno para poder curarse, ya que podía no hacerle ningún efecto. Este mensaje no tardó en volverse viral en redes y los mensajes de apoyo no tardaron en llegarle. Afortunadamente este domingo Frank salió del hospital y publicó un vídeo en su canal de YouTube donde explica cómo fue la mordedura y los efectos que le ha provocado, como: vómitos, brazo inflamado y malestar en todo el cuerpo.

¿Qué efectos tiene esta mordedura?

Después de pasar tres días en el hospital, Frank Cuesta ha subido un vídeo donde actualiza a sus seguidores sobre su salud y cómo la mordedura le ha provocado un sin fin de efectos secundarios. «Parece que la inflamación va a remitir pronto. Este dedo estará con problemas durante unos meses porque la inflamación afecta a los tendones. Esta mano es como un garfio ahora, solo puedo utilizarla como posadera». Frank también cuenta cómo la víbora que lo mordió era muy rara en comparación con la víbora verde que hay en Tailandia.

Frank también dice en el vídeo que el veneno que recibió tiene un efecto mucho más rápido en comparación con el de otras serpientes venenosas. «A los 30 segundos estaba con un dolor brutal y a los cinco minutos tenía la mano como una patata», cuenta Frank en su vídeo. Otros síntomas que está sufriendo Frank son: vómitos, brazo inflamado, diarrea y malestar general.

Frank ya ha sufrido muchas mordeduras

Esta no es la primera vez que Frank sufre un ataque de un animal salvaje, el presentador de Frank de la jungla sufrió un ataque de un murciélago durante una expedición al Amazonas. También el conocido herpetólogo está acostumbrado a lidiar con animales exóticos y peligrosos. Recientemente ha participado en un programa junto a Cristina Seguí donde ambos muestran el comportamiento de los animales salvajes y los riesgos que implica, todo esto destinado con un enfoque educativo.