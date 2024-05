La fobia de David Bustamante que casi nadie conoce: «Lo paso realmente mal»

‘El día que te vayas’. Así se llama la nueva canción de David Bustamante. El artista ha estado un tiempo enfocando su carrera a la pequeña pantalla y ahora ha regresado a los escenarios con más fuerza que nunca. Ha compuesto un nuevo tema que promete marcar un antes y un después en su trayectoria. Gracias a este proyecto está de plena actualidad y cada vez son más los que quieren conocer sus secretos. Lleva más de dos décadas situado en el foco mediático. Cuando salió de ‘Operación Triunfo’ se convirtió en uno de los rostros más destacados de la crónica social, pero todavía sigue conservando muchos secretos. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

David Bustamante se ha esforzado para cambiar de estilo y ampliar su público. ‘El día que te vayas’ forma parte de un disco que consolida su buena reputación como cantante. «He estado aprovechando mucho, saliendo de mi zona de confort, aprendiendo de todo. Pero ya tenía muchas ganas de volver a sacar mi música, tenía las canciones ahí esperando porque las empecé a escribir en la pandemia, y estaban ya ahí llamando a la puerta. Tenía muchas ganas de volver con todo», responde cuando le preguntan su regreso al mercado musical.

Bustamante aprovechó el confinamiento que provocó la pandemia del coronavirus para reflexionar sobre su vida y escribir unas canciones que hoy se han materializado en un nuevo álbum. «Me dejé llevar, hice terapia escribiendo mis propias canciones, mis historias que tenían hace muchos años esperando para salir. Cuando me di cuenta tenía un montón de canciones increíbles a las que dar visibilidad, entonces hablé con mi compañía y les pedí un tiempo para juntarme con mis amigos y ha sido la mejor decisión».

El miedo de David Bustamante

El ex de Paula Echevarría ha ganado mucha notoriedad a raíz del lanzamiento de su nuevo disco. Los directores de ‘Tu cara me suena’ le han contratado para ser uno de los concursantes de la nueva temporada y es en este espacio donde ha confesado la fobia que lleva arrastrando durante muchos años. El artista ha desvelado que tiene pánico a las profundidades del mar, un trastorno que se conoce como talasofobia. A pesar de ser de Cantabria y de haber pasado parte de su niñez en la playa, no consigue superar este trauma.

«Parece mentira, pero tengo el miedo más absoluto a las profundidades, al mar», ha empezado diciendo durante una gala de ‘Tu cara me suena’. Haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha bromeado diciendo: «No sé si la película ‘Tiburón’ ha creado esa psicosis en mí».

Hay que señalar que Bustamante coincide con Chenoa en ‘Tu cara me suena’. La cantante lleva años siendo jurado del concurso y ahora han aprovechado para recuperar el tiempo perdido. Entre ellos hay una relación fantástica, aunque han preferido disfrutarla fuera de cámaras porque ambos son muy discretos.

Así vive David Bustamante

No tiene punto medio. David Bustamante reconoce que le encantan los contrastes y que nunca ha vivido en la monotonía. Le encanta cambiar de ambiente y esa es la razón por la que ha hecho cosas tan diversas a lo largo de su trayectoria profesional. Recordemos que ha protagonizado un musical, ha sido reportero de un programa y concursante de varios formatos. Es decir, tiene talento suficiente para entretener a los espectadores.

Hace unas semanas dio una entrevista en ‘La Razón’ y desveló cuál es su manera de vivir. Gracias a esta explicación se entiende el motivo de tanto cambio. «Nunca vivo en un gris, es blanco o negro, arriba o abajo. Soy así, todas las personas que somos pasionales, viscerales, que vamos con todo, no sabemos reservarnos nada, y la vida se vuelve más interesante».

El cambio de Bustamante

David Bustamante estuvo casado con Paula Echevarría de 2006 a 2018. Parecían el matrimonio perfecto, por eso hubo tanta expectación cuando ciertos medios empezaron a especular con una posible ruptura. Después de muchos rumores se confirmaron los peores presagios y el tiempo demostró que la prensa no estaba equivocada. Bustamante y la actriz pusieron punto y final su relación. Los primeros meses fueron bastante delicados y el cantante se enfrentó a los reporteros en numerosas ocasiones, pues consideraba que no tenían derecho a preguntarle por su vida privada.

Tanto Paula como David han encontrado el amor después del divorcio. El artista disfruta de una etapa muy diferente. Ahora no tiene ningún problema en aclarar ciertas cuestiones delante los periodistas, al contrario. Este cambio le ha beneficiado a nivel mediático y cada vez son más los que forman parte de su bando.