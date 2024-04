La declaración de Paula Echevarría sobre David Bustamante que aclara en qué punto está su relación

Paula Echevarría se casó con David Bustamante y lo dejó todo por él. Empezaron una vida juntos que les convirtió en uno de los matrimonios más importantes de nuestra crónica social, pero nada dura para siempre y en 2018 decidieron tomar caminos distintos. Aunque aseguraron que la separación iba a ser amistosa, los primeros meses fueron verdaderamente complicados y se formaron dos bandos. Por un lado estaban los que apoyaban a David Bustamante y por el otro los que le daban la razón a Paula. La actriz siempre ha mantenido las distancias con la prensa, pero cada vez siente más confianza y quiere que el público sepa la verdad, por eso ha dado nuevos datos sobre su relación actual con el cantante.

Bustamante y Paula Echevarría tuvieron una hija juntos, una joven llamada Daniella que tiene mucho talento. La actriz ha participado en una entrega de premios junto a su novio Miguel Torres, con el que tiene un pequeño en común llamado Miki. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no siente la necesidad de pasar por el altar con Miguel, futbolista de profesión. Es el único motivo por el que no se han dado el ‘sí, quiero’, pero insiste en que su historia de amor es igual de válida que la del resto de parejas casadas. «¿Habrá más matrimonio que tener un hijo en común? Ya ves que no me inmuto cuando llaman a Miguel mi marido, porque no hay mayor unión que un hijo».

David Bustamante está concursando en la nueva edición de ‘Tu cara me suena’. Ya ha tenido que imitar al legendario cantante Nino Bravo y tiene por delante muchos más retos. Paula considera que va a salir muy beneficiado de este programa e insiste en que su ex es uno de los artistas más emblemáticos del momento. Estas palabras demuestran que actualmente hay muy buena sintonía entre ellos. «Siempre he dicho que David es uno de los mejores cantantes de España y lo seguiré diciendo».

Paula Echevarría se sintió presionada

Una de las razones por las que Paula Echevarría blindó su vida privada después de separarse de Bustamante está relacionada con la presión del público. Sintió que las admiradoras del cantante se posicionaron en su contra de forma inmediata y no le dieron la oportunidad de explicarse. En aquel momento sentía la necesidad de retomar su trayectoria profesional y su imagen debía de ser impecable, por eso tomó distancia e intentó empezar de cero. En 2019, un año después de su ruptura, conoció a Miguel Torres y volvió a creer en el amor.

Paula se quedó embarazada y considera que es una de las mejores cosas que le ha pasado nunca, aunque admite que la maternidad es un proceso complejo que necesita de mucha comprensión. «Muchas veces las madres no sufrimos por las características o decisiones de nuestros hijos sino por lo que significan para ellos y que luego tengan que enfrentarse a la sociedad. Todo lleva su tiempo y todos necesitamos asimilarlo. Las madres nunca estamos preparadas para lo que pueda llegar, partiendo de esa base solo espero que lo que llegue lo sepamos afrontar bien y seamos todos felices», declara durante una entrevista para Divinity.

Paula y Bustamante, toda una vida juntos

A pesar de que ya no son pareja, Paula Echevarría y David Bustamante están obligados a compartir ciertas emociones porque tienen una hija en común. A la actriz le ha costado mucho aprender la lección, pero ahora tiene claro que es importante aparcar sus diferencias personales para no causar alborotos innecesarios. De un tiempo a esta parte responde a preguntas sobre Bustamante sin ningún problema y su actitud ha cambiado para bien.

Asegura que su fracaso matrimonial con David Bustamante no tendría que ser ningún condicionante. «No estar bien como pareja no significa que uno no pueda llevarse bien con la persona. Muchas veces la prensa exige que hagamos unas declaraciones y demos reflexiones sobre nuestra que vida que a veces no tenemos ni siquiera claras. ¿Por qué tenemos que darlas? Si me separo, ¿por qué tengo que darlas? Como mucho, si eso ocurre solo tengo que dárselas a mi familia, pero no al resto de la humanidad». Ese es el motivo por el que son buenos amigos.

Paula Echevarría vivió un mal momento

Paula es muy sincera y considera que los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en sus problemas con David Bustamante. «Cuando me separé viví una exigencia por parte de la prensa de ponerle nombre a la situación y me parece muy injusto porque cada uno tiene que contar lo que quiere, cuando quiere y hasta donde quiere. Por eso, no me parece tan extraño que dos personas que se han querido luego se separen y se lleven bien, que se acabe el amor no significa que termine todo lo demás». La actualidad es muy distinta y entre ellos hay una sintonía perfecta, por eso cree que lo que sucedió no fue culpa suya.