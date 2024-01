Esta actriz cuenta toda la verdad: la razón por la que se separó de su marido

«Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos». Esas fueron las palabras exactas que pronunciaron uno de los matrimonios más famosos de la crónica social. Estamos hablando de la pareja que formaban Sofía Vergara y Joe Manganiello.

Todo parecía ir bien entre ellos. Es cierto que en los últimos tiempos se pusieron en circulación todo tipo de rumores, cuenta pero hay que tener en cuenta que ambos son dos rostros mediáticos y ya se han acostumbrado a luchar contra informaciones que ocasionalmente no se corresponden con la realidad. Sin embargo, lo último que salió publicado de ellos era cierto: habían puesto punto y final a su relación.

En las últimas horas Sofía Vergara ha dado un paso adelante. Prefiere contar la verdad y explicar el motivo por el que decidió separarse de su marido. Fuentes cercanas insisten en que Joe Manganiello está intentando mantener una relación cordial con la actriz, pues para él lo único importante es no verse salpicado por ninguna polémica que ensucie la bonita historia que han tenido. Sofía se ha convertido en tendencia a raíz del último proyecto audiovisual que ha protagonizado, un proyecto que le llevó al plató de ‘El Hormiguero’, donde concedió una entrevista muy interesante.

Sofía Vergara respondió a las preguntas de Pablo Motos en un tono que llamó la atención de los espectadores de Antena 3. Sus seguidores han aplaudido sus declaraciones, pues ha salido airosa de todos los interrogantes que le ha planteado el presentador. Sofía considera que lo mejor es contar la verdad, por eso mostró su versión más sincera en ‘El Hormiguero’ y ahora ha aclarado en qué circunstancias se separó de Joe Manganiello.

El motivo de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello

En un primer momento el entorno mostró sorpresa, pero poco a poco fue saliendo a la luz la verdad. Algunos amigos cercanos a Sofía Vergara aseguraron que tenía una serie de «diferencias irreconciliables» con su marido, por eso se separó de él. Ahora ha sido la artista internacional la que se ha atrevido a dar su versión de los hechos y a profundizado en el tema sin ningún tipo de pudor. «Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé», ha comentado al respecto.

Sofía Vergara siempre ha tenido claro sus principios y no está dispuesta a que nadie le obligue tomar otro camino. En la actualidad Joe Manganiello tiene 47 años y quería ampliar la familia, de hecho llevaba un tiempo convenciendo a la intérprete, pero esta se negaba porque piensa que no es el momento de traer un niño al mundo. «Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre», comentó en una de sus entrevistas cuando le preguntaron por este asunto tan personal.

Las declaraciones de Sofía Vergara

Sofía Vergara reconoce que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en su trayectoria profesional. En estos momentos es una de las artistas más cotizadas de Estados Unidos y su fama ha llegado a España y a otros países importantes. Tanto es así que lleva cuatro años formando parte del jurado del programa ‘America’s Got Talent’ y es propietaria de una firma de ropa. Todo esto ha demostrado que es una gran amante de su trabajo. Conecta muy bien con el público y ha utilizado su tirón mediático para probar distintas fórmulas que le han posicionado como una profesional muy exitosa.

Sofía Vergara también ha creado Toty, una marca de cosméticos que está enfocada a proteger la piel del sol. En su momento se dio cuenta de que era un problema que todavía no estaba resuelto, por eso se puso manos a la obra y utilizó su influencia social para que sus seguidores se concienciasen con este problema. Gracias a su iniciativa este asunto ha cobrado visibilidad. «Me siento muy completa», responde cuando le preguntan por esta empresa. Considera que ha cumplido muchos sueños, por eso está tan segura de sí misma. «En mi carrera he hecho mucho más de lo que soñaba».

La decisión de Sofía Vergara

A pesar de haber puesto fin a su matrimonio, Sofía Vergara no está dispuesta a renunciar al amor. Tanto es así que en ‘El Hormiguero’ reconoció que quería volver a enamorarse. Pablo Motos se interesó por este asunto y la actriz de Hollywood no tuvo ningún complejo en decir que le gustaría iniciar una nueva aventura, aunque puso sus condiciones porque no está dispuesta a tolerar ciertos atrevimientos. «No sé que quiero ahora… ¿un torero?», comentó antes de poner sus condiciones: «Tiene que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina».

El exmarido de Sofía Vergara ya ha vuelto a enamorarse. Siendo consciente de que no podía evitar la noticia, posó con su nueva novia en una alfombra roja el pasado mes de diciembre. La afortunada es un rostro muy conocido para el gran público: la actriz Caitlin O’Connor.