Sofía Vergara, sobre sus próximos retoques estéticos: «No le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana»

Sofía Vergara regresa a la pequeña pantalla y próximamente lo hará de la mano de Griselda, drama dirigido por Andrés Maíz y basado en la historia de Griselda Blanco. Una producción donde la actriz dará vida a una de las mujeres colombianas que lideró uno de los carteles de droga más poderosos de la historia.

Debido al próximo lanzamiento de la ficción, la actriz que dio vida a Gloria Delgado en Modern Family ha realizado varias entrevistas con diversos medios de comunicación durante los últimos días. Una serie de preguntas y repuestas donde se sinceró y habló de sus intenciones de pasar por el quirófano.

Tal y como reveló a Aló, la colombina no tiene ningún truco para mantenerse joven y salir siempre bien en las fotos. Simplemente, Sofía Vergara admite que es bastante afortunada. «Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan», admitió.

Así pues, la actriz procedió a confesar algunos complejos que le han surgido a sus 51 años. «Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento», destacó.

Ante la pregunta de si se animaría a pasar por el quirófano, la actriz no dudó en afirmar. «Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me den el hijue**** tiempo, ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy», dejó claro con humor.